Allemagne

17 millions de téléspectateurs face à l'Espagne

La rencontre du Mondial-2022 entre la Mannschaft et l'Espagne (1-1) a réuni un peu plus de 17 millions de téléspectateurs en Allemagne, a annoncé le diffuseur lundi, après une première décevante devant moins de 10 millions. La première rencontre de la sélection allemande contre le Japon (défaite 2-1), disputée en milieu d'après-midi un mercredi heure de Berlin, avait été moins suivie qu'à l'accoutumée avec seulement 9,23 millions de téléspectateurs sur la chaîne publique ARD, mais une part de marché de près de 60%. Dimanche soir, en première partie de soirée sur l'autre télévision publique ZDF, et avec un coup d'envoi donné à 20h00 heure de Berlin, le choc du premier tour entre l'Allemagne et l'Espagne a rassemblé 17,05 millions de téléspectateurs, soit un peu moins d'un Allemand sur deux devant leur télévision (49,3%).

Brésil

Neymar va beaucoup mieux

Blessé contre la Serbie (2-0), jeudi, Neymar (30 ans, 122 sélections et 75 buts) va beaucoup mieux. Selon UOL Esporte, l'attaquant du Paris Saint-Germain peut marcher normalement puisque sa cheville droite a totalement dégonflé. Forfait pour la rencontre contre la Suisse, hier, la star de l'équipe du Brésil pourrait être préservée pour la dernière rencontre de la poule G face au Cameroun en cas de résultat positif face à la Nati pour attaquer dans les meilleures conditions les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Belgique

Courtois pointé du doigt

Fautif sur le premier but contre le Maroc (0-2), dimanche, lors de la 2e journée de la Coupe du monde au Qatar, Thibaut Courtois (30 ans, 98 sélections) a raté son match. Le gardien de l'équipe nationale de Belgique a été critiqué par son ancien partenaire en sélection, Silvio Proto. «Thibaut Courtois n'a pas été bon. Ce premier but, c'est pour sa pomme. Complètement. On parle du gardien du Real Madrid, du meilleur gardien du monde. Les deux buts, celui annulé est pour lui aussi.

Il le sait!», a lâché l'ex-portier d'Anderlecht pour RTL.