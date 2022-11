FAF

Biskri nouveau DTN?

La staff de Djamel Belmadi serait sur le point d'être chamboulé. Un nouveau technicien viendra épauler le sélectionneur de l'équipe d'Algérie dans ses fonctions. Le média algérien Echourouk a appris de sources proches de la Fédération algérienne de football que le nom du nouveau directeur technique national (DTN) sera annoncé dans peu de temps. À en croire la même source, un grand nombre d'anciens entraîneurs et de techniciens prétendent à ce titre et ont d'ores et déjà envoyé leur CV à la FAF. Il est à noter qu'un nom revient en particulier, il s'agit de celui du coach Mustapha Biskri, sinon il serait question d'un technicien étranger qui se chargera de chapeauter Belmadi. Il est à préciser qu'un DTN est un technicien de haut niveau qui a pour rôle d'assurer le développement et l'encadrement technique de l'équipe, un rôle très important au sein de chaque sélection.

Équipe nationale U17

Les Verts se remettent au travail

Un mois après le stage de la reprise effectué au mois d'octobre, la sélection nationale U17 sera de nouveau en regroupement du samedi 26 au mercredi 30 novembre 2022 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sélectionneur national, Arezki Remmane, a fait appel à 21 joueurs (CLIC) du championnat local sans grande nouveauté dans le sens où la prospection de nouveaux joueurs ne peut se faire en l'absence du championnat «Élite-Jeunes» qui n'a pas encore débuté. La plupart des joueurs champions arabes au mois de septembre 2022 sont convoqués, avec au menu de ce stage un biquotidien partagé entre un entraînement physique la matinée et un autre technico-tactique dans l'après-midi sur gazon naturel. «Nous allons jouer la compétition africaine sur de l'herbe, on doit de ce fait habituer nos joueurs à ce genre de pelouse», dira le sélectionneur national. Les U17 auront à disputer une confrontation amicale face aux U19 du NA Hussein Dey le mardi 29 novembre à 15h00 au CTN. Pour rappel, la sélection nationale U17 prépare la CAN U17- Total Energies qui aura lieu au mois d'avril 2023 en Algérie.