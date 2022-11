Classement IFFHS

4 clubs algériens dans le top 20 africain

Quatre clubs algériens, évoluant en championnat de Ligue 1 de football, font partie des vingt (20) meilleurs clubs africains, selon le classement publié par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS) pour la période, allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Le CR Belouizdad est le meilleur classé des trois autres clubs algériens, à savoir l'ES Sétif, la JS Saoura et la JS Kabylie. Dans le nouveau classement, le Chabab occupe la quatrième position du podium africain et la 94e mondial, avec un total de 132,75 points, devancé par l'équipe angolaise de l'Atlético Petro de Luanda (133 pts et une 62e mondiale), alors qu'Al Ahly du Caire (Egypte) conduit le peloton africain avec 191,5 pts et une 34e place mondiale. L'ES Sétif avec 110 points, pointe à la 11e position continentale et à la 139e mondiale, suivie de la JS Saoura (12e en Afrique avec 103 pts), et une 153e position mondiale. En revanche, le quatrième club algérien classé au tableau de l'IFFHS, la JS Kabylie est 19e au niveau africain avec 82,75 pts et une 223e place mondiale.

MC Alger

Benzerti veut Ilyes Chetti

Soucieux de renforcer sa ligne défensive par des joueurs de qualité, le Mouloudia d'Alger suit de près la situation de l'international algérien, Ilyes Chetti avec Angers SCO. En manque de temps de jeu avec le club angevin depuis son engagement l'été dernier, Chetti est une cible préférentielle dans le poste de latéral gauche pour le MCA. L'entraîneur tunisien, Fawzi Benzerti qui connaît très bien les qualités du défenseur de 27 ans et ancien sociétaire de l'Espérance de Tunis (EST), veut absolument le ramener dans son effectif constatant surtout que le flanc gauche de la défense est le maillon faible de son team. C'est dans cette optique que le MCA, à leur tête le président du conseil d'administration (PCA), Hakim Hadj Redjam, a déjà entamé les négociations avec le manager de Chetti et Angers SCO pour trouver une solution. À noter que l'ex-joueur de la JSK Kabylie est lié au club français jusqu'en 2026. En tout cas, Chetti veut avoir du temps de jeu pour retrouver à nouveau la sélection algérienne. Affaire à suivre.