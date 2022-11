Rallye international d'Algérie

Départ de la première étape

Le départ de la première étape du 5ème Rallye international d'Algérie «Challenge Sahari» (Auto/Moto), sur une distance de 280 km, a été donné dans la localité de Seb Seb (50 km au sud de Ghardaïa), et la compétition se poursuivra dans les environs désertiques d'El-Ménéaâ, en forme de trois anneaux (trois étapes de 180 km, 120 km et 135 km). Par la suite, la caravane reviendra à Ghardaïa pour la 5e et dernière étape, longue de 280 km, selon le programme établie par les organisateurs. Une quarantaine d'équipages prennent part a cette 5e édition du Rallye «Challenge Sahari» (Auto/Moto) pour un parcours de plus de 1000 km sur les pistes sableuses des dunes et reg en cinq étapes entre Ghardaïa/El Ménéaâ/Ghardaïa, a-t-on appris auprès des organisateurs. Organisé par la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) en collaboration avec «Sahara event», ce rallye constitue une «véritable fête des sports mécaniques pour les férus des courses sur les dunes de sable de l'Erg occidental et les pistes sur les Regs caillouteux du sud algérien», a précisé un membre des organisateurs Younes Bourgui.

Championnat Afro-asiatique Open du Karaté Todokai

Plus de 250 athlètes attendus à Mostaganem

La ville de Mostaganem abritera à partir de vendredi prochain, les épreuves du championnat afro-asiatique Open du karaté todokai, avec la participation de 256 athlètes de neuf pays, a-t-on appris, mardi, du président de la Fédération algérienne de cette discipline, Khelifa Benkaâkaâ. Benkaâkaâ a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les athlètes des deux sexes qui participeront à cette compétition représentent l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Koweït, la France, la Roumanie, Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Les athlètes vont concourir dans différentes catégories de poids et dans les spécialités du kata (individuel et par équipes), du kumite (individuel et par équipes minimes et seniors) et du kabudo, selon la même source.