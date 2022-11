Classement WTA

Inès Ibbou au 472e rang

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a gagné une place dans le nouveau classement mondial de la WTA, dévoilé lundi, et occupe désormais le 472e rang, avec un total de 91 points. Même en double, l'ancienne championne d'Afrique junior n'a gagné qu'une place cette semaine, pour se positionner au 316e rang, avec un total de 232 points. Ibbou (23 ans) reste sur une élimination précoce dans le Tournoi W60 de Bratislava, duquel elle a été sortie dès le premier tour, après sa défaite contre la Suissesse Karolina Kozakova 6-3, 6-2. Une défaite assez inattendue pour Ibbou, car son adversaire de 17 ans n'est que 990e mondiale chez les professionnelles de la WTA.

Open d'Australie

Djokovic bénéficiera d'un visa

L'ancien numéro un mondial Novak Djokovic se verra accorder un visa pour participer à l'Open d'Australie 2023, ont indiqué, hier, les médias nationaux, malgré son expulsion du pays en janvier dernier en raison de son absence de vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement australien a décidé d'accorder un visa au Serbe, victorieux à neuf reprises à l'Open d'Australie -un record-, ont indiqué le diffuseur national ABC et d'autres médias. En début d'année, Djokovic, non vacciné contre le Covid-19, avait été retenu à son arrivée à Melbourne puis expulsé juste avant le début du tournoi, après une bataille juridique concernant son visa. L'Australie a depuis levé l'obligation pour les visiteurs de présenter une preuve de vaccination anti-Covid, mais le joueur avait aussi écopé d'une interdiction d'entrer sur le territoire de trois ans. Cette dernière mesure peut être annulée à la discrétion du gouvernement de centre-gauche du Premier ministre Anthony Albanese, qui a succédé à la coalition conservatrice au pouvoir à l'époque. Sollicités mardi par l'AFP, le ministère australien de l'Immigration et la Fédération australienne de tennis n'ont pas commenté pour le moment. Le mois dernier, le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, avait déclaré avoir passé du temps avec Djokovic et que le Serbe souhaitait disputer le premier tournoi du Grand chelem de 2023 (16-29 janvier).