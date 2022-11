Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni ne veut pas prolonger

Ramy Bensebaïni, l'arrière gauche algérien du Borussia Mönchengladbach, aurait annoncé à la direction du club allemand qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son bail, selon Bild. Auteur d'un excellent début de saison, le défenseur formé au Paradou AC impressionne en Bundesliga. Il a inscrit six buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues. De belles stats pour un arrière latéral. En fin de contrat au terme de l'exercice sportif en cours, Bensebaïni aurait décidé de changer d'air à l'été 2023. Libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain, l'Algérien semblerait avoir une préférence pour la Juventus Turin.

Besiktas

Des nouvelles de Ghezzal

Rachid Ghezzal, qui a subi une opération réussie aux Etats-Unis et est en voie de convalescence, devrait retrouver les terrains fin février, selon la presse turque. Il est précisé que le joueur, dont on attend avec impatience comment il réagira au traitement qui lui sera administré, pourra être sur le terrain du derby de Fenerbahçe en mars si le processus se déroule bien. L'ailier droit algérien Rachid Ghezzal, qui a débuté sa carrière de footballeur professionnel en 2010 dans l'infrastructure olympique de Lyon, a été transféré à Monaco en 2017. Après sa performance réussie ici, il a signé pour l'équipe anglaise de Leicester City un an plus tard avec une indemnité de transfert de 14 millions d'euros. La star algérienne, qui a joué pour la Fiorentina en prêt en 2019, a été prêtée à Beþiktaþ en 2020. Les Noir et Blanc ont acheté le témoignage de Ghezzal un an plus tard pour 3 millions d'euros. Ghezzal, qui a disputé 22 matchs pour l'Équipe nationale algérienne jusqu'à présent, a eu la joie de marquer 2 fois dans ces compétitions.