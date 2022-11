Fédération algérienne de boxe

Installation des commissions

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de boxe (FAB), convoqués en session extraordinaire samedi à Alger, ont procédé à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l'assemblée générale élective (AGE) prévue le 21 novembre au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania. Les travaux de l'AGEx se sont déroulés en présence de 56 membres dont 48 au droit de vote (28 ligues, 9 clubs, 9 membres du bureau fédéral et 2 ex-présidents). La session extraordinaire convoquée suite à la suspension provisoire prononcée à l'encontre de l'ex- président, Abdennour Fazil-Ferhat, s'est déroulée en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Réda Belakhel. Pour le représentant du MJS, plusieurs échéances internationales attendent les athlètes de cette discipline, notamment les prochains Jeux olympiques de Paris. En vue de la prochaine assemblée générale élective, consacrée uniquement au vote du président de la FAB, les membres ont procédé à la désignation des membres des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes.

Tournoi national play-off de pétanque

L'équipe de Médéa sacrée

Les boulistes de l'équipe de la wilaya de Médéa se sont illustrés de fort belle manière lors de la 3e édition du tournoi national de pétanque disputé à Touggourt, en se hissant sur la plus haute marche du podium, au terme de cette compétition clôturée samedi. La seconde place est revenue à l'équipe de la wilaya de Mostaganem, suivie en 3e position par celles des wilayas de Jijel et M'sila. Ce tournoi qui a regroupé, deux jours durant à Touggourt, plus de 350 boulistes représentant 46 wilayas du pays, a été marqué d'une bonne organisation et d'un bon niveau technique empreint d'un grand fair-play entre participants. Cette manifestation sportive qu'a abritée le boulodrome de Nezla a drainé une imposante assistance du public et adeptes du boulisme venus apprécier le professionnalisme manifesté par des boulistes de différentes régions du pays. Intervenant à cette occasion, le président de la ligue de boulisme (LB) de la wilaya, Boualem Bakhaled, a qualifié ce tournoi de «succès», à tous les niveaux, organisationnel et technique, comme il a ajouté une bouffée d'air à ce genre de sports.