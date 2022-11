Villarreal

Retour manqué pour Mandi

Dommage. Pour ce qu'il espérait être sa rédemption à Villarreal, lui qui n'a globalement connu que le banc des remplaçants depuis son arrivée à l'été 2021, Aïssa Mandi a déçu. Sur le terrain de l'Athletic Bilbao, il avait été préféré à Raul Albiol par Quique Setién, qui connaît la valeur du champion d'Afrique 2019 pour l'avoir entraîné du côté du Betis Séville. C'était une première surprise, tant la possibilité de voir une défense à trois alignée semblait grande côté Sous-marin Jaune. Si Mandi n'a pas été inintéressant, il a fait une erreur au pire des moments. Une passe en profondeur est adressée à Inaki Williams et Mandi, mal positionné, ne peut pas se retourner correctement et chute, permettant au Ghanéen d'inscrire le seul et unique but de la rencontre (1-0). Défait, Villarreal n'est plus que 8e de Liga.

France

Atal dans l'équipe type de la semaine

Youcef Atal est récompensé pour son match XXL face à Lorient, ponctué par un but splendide pour son équipe de l'OGC Nice qui a pris le dessus lors de cette rencontre par 2 à 1. Il a été choisi dans le onze type de la semaine de la Ligue 1 Uber Eats, établi par le quotidien français, L'Équipe. Atal, avait inscrit le but de l'égalisation suite à une magnifique action sur son côté droit où il transperce la défense de Lorient pour mettre le ballon au fond des filets. L'international algérien qui a longtemps souffert de blessures à répétition est en train de retrouver son meilleur niveau avec le GYM.

Licence CAF B

rendez-vous à Oran

La Ligue régionale de football d'Oran organise un stage de formation pour l'obtention de la licence CAF B du 20 au 24 novembre en cours, a annoncé cette instance. Le stage en question concerne le module 3. Cette session de formation est dédiée au profit des candidats ayant participé avec assiduité au stage de formation CAF B module 2, précise-t-on de même source. Les candidats désirant prendre part au stage, qui aura lieu au niveau de l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports Ahmed-Zabana à Aïn El-Turck d'Oran, «doivent confirmer leurs participation en s'acquittant des frais de participation de la somme arrêtée à 30 000 00 DA) à verser avant le dimanche 13/11/2022, dans le compte bancaire de la ligue régionale de football d'Oran (LRFO)», signale-t-on.