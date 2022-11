MC Alger

Décès de l'ancien président Abdelhamid Zedek

L'ancien président du MC Alger Abdelhamid Zedek est décédé lundi à l'âge de 80 ans, a indiqué la Ligue nationale de football amateur (LNFA) sur son site officiel. «Inhumé au cimetière de Benrouila à Ben Aknoun, son quartier natal, Zedek, un authentique dirigeant du MCA, était très apprécié dans le milieu monde du football. Élégant dans sa tenue vestimentaire, courtois dans son comportement, Si Abdelhamid Zedek a fréquenté assidûment le club algérois qu'il chérissait depuis son enfance», a indiqué la LNFA. Zedek avait assuré l'intérim à la présidence du «Doyen» lors de la saison 2007-2008, en remplacement de Sadek Amrous. Il était revenu quatre ans plus tard pour présider le Club sportif amateur (CSA) du Mouloudia.

Jubilé de Nacereddine Drid

Riche programme à Oran

Une festivité footballistique sera organisée, vendredi et samedi prochains, à Oran en l'honneur de l'ancien gardien de but international Nacereddine Drid, à l'occasion de son jubilé, a-t-on appris des organisateurs. Cette festivité, organisée par les amis du portier en collaboration avec les autorités locales de la wilaya d'Oran, débutera vendredi par la tenue d'une conférence-débat sous le thème «le football algérien entre le passé et le présent», au niveau de l'un des hôtels de la ville et en présence d'anciennes figures emblématiques du sport roi dans le pays, précise-t-on de même source. Le lendemain, trois rencontres sont prévues au stade Ahmed-Zabana auxquelles prennent part les anciens joueurs des quatre formations dont Drid a porté les couleurs durant sa carrière footballistique, à savoir, le MC Oran, l'US Tébessa, l'USM Harrach et l'USM Bel Abbès. En plus de ces équipes, la sélection nationale des années 1980, particulièrement celle qui a participé au Mondial de 1986 à Mexico, dont Drid, donnera la réplique à une sélection de la presse sportive nationale, selon le programme élaboré pour l'occasion. La même source a fait savoir, en outre, que d'anciens joueurs établis à l'étranger à l'image de Korichi, Djadaoui, Bourebbou, Maroc, Chebel, Dahleb, ainsi que Belloumi, Assad, Madjer, Menad et d'autres, sont concernés par le match en question. La festivité sera clôturée le soir par une cérémonie en l'honneur de Drid et à laquelle sont invitées des personnalités sportives et politiques, informe-t-on.