Stade Brestois

Slimani s'agace

Victime de propos racistes le 23 octobre dernier face à Clermont Foot, l'international algérien Islam Slimani a été auteur d'une sortie intrigante sur son compte Instagram. En effet, son affaire avec Johan Gastien, accusé de racisme par l'Algérien, n'a pas encore connu son épilogue. «Au regard de l'incident intervenu pendant la rencontre Clermont Foot 63 - Stade Brestois 29 (12e journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction», a écrit la LFP sur son site officiel. Slimani a publié une story sur son compte instagram qui risque de faire couler beaucoup d'encre. «Le très honnête n'a pas d'amis!» Mais, que veut dire l'attaquant de Brest avec ce message? Affaire à suivre...

Charleroi

Premier but de Benbouali

Titularisés tous les deux par le nouvel entraîneur de Charleroi, Adem Zorgane et Nadhir Benbouali ont été décisifs sur l'unique but de la rencontre entre Charleroi et Anvers. Les deux équipes ont eu quelques occasions durant la première période et à la 35e minute Benbouali a réussi à débloquer le résultat mais aussi son compteur de buts en Europe. L'ancien du Paradou AC a profité d'une balle passe de son coéquipier Adem Zorgane, qui lui met le ballon dans les pieds, pour donner l'avantage aux Zèbres. Score final 1-0 pour Charleroi qui se remet sur la bonne voie après plusieurs résultats négatifs.

Courtrai

Messaoudi ouvre son compteur-buts

Sur le banc des remplaçants en début de rencontre face au Cercle Bruges, l'ancien attaquant de la JS Saoura Bilal Messaoudi a fait son apparition en deuxième période. L'entrée de l'Algérien s'est avérée bénéfique pour son club puisqu'il a marqué le but égalisateur. L'attaquant de 25 ans a fait son apparition à la 70e minute de jeu. Seulement neuf minutes plus tard, Messaoudi a inscrit son premier but de la saison, et d'une très belle manière! Le n°9 algérien a reçu une longue balle, l'a amortie avec sa poitrine avant de se débarrasser du défenseur et de placer un joli tir dans les filets adverses. C'est un but important, il évite à son équipe une défaite à domicile et va certainement donner plus de confiance à l'ancien international A'.