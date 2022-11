Championnats arabes de beach- rowing

Médaille d'or pour l'Algérie

Le tandem algérien, composé d'Aymen Mustapha et Aymen Fatah, a décroché une médaille d'or en double messieurs des Championnats arabes 2022 de beach-rowing, dimanche dans la station balnéaire de Hammamet (Tunisie). En finale, les deux Algériens ont dominé un tandem tunisien, qui s'est donc contenté de la médaille d'argent. Il s'agit de la toute première médaille en métal précieux pour l'Algérie dans cette compétition, entamée la veille, et dans laquelle la sélection nationale a déjà glané quatre médailles d'argent, dans les épreuves individuelles. Ces médailles ont été l'oeuvre de Racha Manseri (solo/senior-dames), Aymen Mustapha (solo/senior-messieurs), Lilia Meguedad (solo/junior-dames) et Chérif Boukhous (solo/junior-mesieurs). La sélection algérienne y participe avec un total de neuf athlètes, sous la conduite du coach Riad Garidi. Il s'agit d'Aymen Fateh, Aymen Mustapha, Boudjemaâ Chems-Eddine et Chérif Boukhous chez les messieurs, ainsi que Racha Menseri, Chaïma Berrouane, Sebbouh Amira, Boukhous Sabria et Lylia Meguedad chez les dames. Soit la même équipe qui a disputé les championnats d'Afrique de la spécialité, clôitrés l'avant-veille, également dans la station balnéaire de Hammamet.

Tournoi ATP 500 de Vienne

Le titre pour Medvedev

Le Russe Daniil Medvedev a remporté dimanche son deuxième titre de l'année, en dominant le Canadien Denis Shapovalov en finale du tournoi ATP 500 de Vienne 4-6, 6-3, 6-2. Lauréat du tournoi de Los Cabos (Mexique) en août, le N.4 mondial prépare idéalement les deux prochains rendez-vous de la fin de saison, le Masters 1000 de Paris qui ont débuté, hier, et les Masters de Turin (13 au 20 novembre), où il tentera de décrocher son deuxième titre après 2020. Medvedev (26 ans), dont c'est le 15e titre de sa carrière, a vécu une saison sportive contrastée, entre une finale porteuse de promesses à l'Open d'Australie en janvier et des deux éliminations décevantes en 8e de finale de Roland-Garros au printemps et l'US Open, l'été dernier.