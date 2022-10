Lille OSC

Ounas incertain

L'ailier international algérien de Lille OSC Adam Ounas, blessé à une cuisse, est incertain pour le match en déplacement, aujourd'hui, face à l'Olympique lyonnais (21h00), dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 française de football, a annoncé vendredi son entraîneur le Portugais Paulo Fonseca. «Jo (Bamba), (Adam) Ounas et Angel (Gomes) n'ont pas travaillé cette semaine. Angel a eu une gastro, donc ça devrait aller. Jo et Ounas, ce sera plus difficile. Le problème de Jo est nouveau, c'est musculaire, on va voir s'il sera prêt à jouer, j'ai des doutes. Ounas, c'est le même problème, il avait eu des soucis il y a deux semaines, on avait décidé de le faire jouer. On va voir», a indiqué le coach lillois, cité par L'Équipe.

USM Bel Abbès

Lyes Arab nouvel entraîneur

Le technicien Lyes Arab est devenu le nouvel entraîneur de l'USM Bel Abbès, club relégué en division inter-régions (3e palier) de football à l'issue de l'exercice dernier, a-t-on appris samedi de cette formation de l'ouest du pays. Lyes Arab a même assisté, du banc de touche, à la victoire à domicile de sa nouvelle équipe face à l'IRB Maghnia (2-0) pour le compte de la quatrième journée du championnat (Gr. Ouest), a-t-on précisé de même source. Cet entraîneur, qui a travaillé dans plusieurs clubs de l'élite en tant que coach assistant, a décidé de garder la même composante du staff technique ayant pris les destinées techniques depuis l'intersaison, à sa tête El Hachemi Bekhedda, souligne-t-on. L'USMBA, qui activait parmi l'élite il y a de cela deux saisons seulement, espère retrouver le deuxième palier dès la fin de cet exercice, et ce, en dépit de ses interminables problèmes de tous genres. Après quatre journées, la formation de la Mekerra pointe à la 4e place au classement de son groupe avec 7 points, distancée de trois unités par le trio de tête, la JS Bendaoud, le WA Mostaganem et le FCB Telagh.