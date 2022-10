Coupe du monde de football

La Tunisie menacée d'exclusion

La FIFA vient de signifier à la Fédération tunisienne qu'elle pourrait être exclue du prochain Mondial. Après l'Iran, un autre pays se retrouve sous la menace d'une exclusion de dernière minute de la prochaine Coupe du monde. Il s'agit de la Tunisie. Les Aigles de Carthage pourraient payer au prix fort l'ingérence de leurs politiciens dans les affaires de football. Un an après la première mise en garde, la Fédération tunisienne de football a reçu une nouvelle menace de la part de la Fédération internationale de football. Il serait question de geler l'activité sportive dans le pays au cours de la période à venir si les choses n'entraient pas dans l'ordre. L'information émane du média tunisien Mosaïque FM. Au cours des trois dernières années, la Fédération tunisienne a reçu plusieurs menaces de la FIFA de geler son activité, suite à l'offensive de Kamal Daqish, le ministre des Sports, sur les responsables du football tunisien. La Fédération internationale a considéré qu'il s'agissait d'une ingérence du gouvernement dans le travail de la FTF, l'affaire s'étant répétée en 2020 et 2021. Cette menace, si elle est mise à exécution, signifierait l'interdiction pour l'Équipe nationale tunisienne de participer à la Coupe du monde Qatar 2022, qui débutera le 20 novembre. Si la Tunisie se retrouve boutée hors de l'épreuve reine, la FIFA pourrait alors rappeler une autre sélection africaine. Est-ce l'Algérie, la mieux classée au classement FIFA (37e) parmi les nations ne jouant pas le mondial? L'Italie voit cela d'un autre oeil...

Fédération internationale de karaté do

Mesbahi réélu au poste de vice-président

L'Algérien Mohamed Tahar Mesbahi a été réélu au poste de vice-président et membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de karaté do, pour un cinquième mandat consécutif, lors des travaux de l'Assemblée générale élective de l'instance internationale, tenus à Konya (Turquie), a annoncé la Fédération algérienne de la discipline. «Cette réélection s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la diplomatie sportive algérienne et l'encouragement des acteurs du sport national pour occuper des postes de responsabilité dans les instances sportives internationales», a écrit la FAK sur sa page Facebook. Pour rappel, Mesbahi occupe également les postes de président de l'Union des Fédérations africaines de karaté do (UFAK) et de vice-président des Confédérations sportives africaines (UCSA).