Équipe nationale A'

Les Verts affronteront le Niger et le Mali

Dans le cadre de sa préparation pour le CHAN TotalEnergies - Algérie 2022, la sélection nationale A' sera en stage du 26 octobre au 3 novembre 2022 en Tunisie, plus précisément à Tabarka, ville frontalière à quelques kilomètres d'El Kala. Au cours de ce regroupement, les hommes de Madjid Bougherra auront deux matchs d'application, le 29 octobre, le Niger puis le Mali le 2 novembre, toujours au même stade de Tabarka (19h30) et à huis-clos.



Championnat scolaire africain de football

Un CEM de Bordj Menaïel se distingue

La première édition des éliminatoires du championnat scolaire africain de football (Zone UNAF), qui s'est déroulée du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2022 au Caire (Égypte), a connu une participation honorable du représentant algérien, e l'occurrence l'établissement scolaire CEM Belaouche Mohamed Oulhadj de Bordj Menaïel, dans la wilaya de Boumerdès, qui a terminé dauphin de la compétition chez les garçons, juste derrière les champions de l'UNAF de l'école EL-Ayadi de Tunisie, qui sera le représentant de la Zone à la compétition continentale. Le CEM de Bordj Menaïel a laissé une bonne impression lors de ce tournoi où il ne s'est incliné qu'une seule fois, c'était face aux futurs vainqueurs, les Tunisiens d'El-Ayadi, lors de la 1ère journée contre deux victoires et un match nul.

Grâce à cette deuxième place, le CEM Belaouche empochera une belle prime (Prix de la 2e place) sous forme de dotation financière comme ce fut décidé lors de la dernière réunion du Comex de la CAF tenue à Alger en marge de la cérémonie de tirage au sort du CHAN 2022 et présidée par le Dr Patrice Motsepe. Par ailleurs, le gardien de but Ayoub Selmani a été élu meilleur à son poste lors de ce tournoi. De leur côté, les filles du CEM Ibn Batouta de Miliana, wilaya d'Aïn Defla, se sont contentées de la 4e place dans un Tournoi où elles ont remporté un seul match, puis forcées au partage des points lors de leur deuxième sortie, avant de céder sur les deux dernières rencontres.