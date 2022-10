Tournoi UNAF (U20)

Lacette dévoile la liste des 25 joueurs retenus

Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) Mohamed Lacette, a dévoilé une liste de 25 joueurs, en vue du tournoi de l'UNAF, qualificatif à la phase finale de la CAN 2022 de la catégorie, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).La sélection nationale débutera le tournoi le 18 octobre en affrontant la Libye, avant d'enchaîner contre le Maroc le 21 et enfin la Tunisie le 24, soit des derbies qu'elle doit bien négocier pour espérer arracher le seul billet qualificatif à la CAN.Le programme des U20 jusqu'au début du tournoi UNAF U20 consistera en une séance d'entraînement quotidienne.

Liste des 25 joueurs

Djemoui Mohamed-Malek, Ouennas Nabil, Meziane Chérif-Rabah, Chekkal Affari-Hadji, Akherib Lahlou, Berkani Stan, Bouaoune Issam, Adjaoudi Massil, Aïssaoui Reda, Gacem Rayane, Messaoud Salem-Mohamed, Atallah Tijany, Gaya Yacine, Boulbina Adel, Cervantes Noa, Hamadi Abdelali, Bounacer Abdesmad, Tebani Abdelghani, Toenti Maehdi, Bouchentouf Nabil, Charchour Kamel, Dehilis Rayan, Rahou Jores, Titraoui Yacine, Aït Amer Younès.

RDC- Algérie (U23)

Les Congolais affûtent leurs armes

Les Léopards de moins de 23 ans de la RD Congo ont entamé, hier, leur préparation en vue de la double confrontation face à l'Algérie pour le 2e tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN) U23 de football, rapporte la presse locale. Le staff technique de l'équipe U23 congolaise dirigé par Jean-Pierre Raoul Shungu, a appelé 28 joueurs à cette double confrontation. Les Congolais joueront le match aller à domicile le dimanche 23 octobre avant de se déplacer en Algérie pour la manche retour prévue le samedi 29 du même mois au stade du 8- Mai 45 de Sétif. Le sélectionneur adjoint de la RDC, papy Kimoto, a indiqué qu'ils vont se préparer avec le peu de temps qui leur reste bien qu'ils aient souhaité avoir un peu plus de temps dans la préparation. «Nous avons voulu commencer notre préparation un peu plus tôt mais nous allons faire avec le temps qui nous reste. Certes, nous avons des nouvelles de nos adversaires, qui sont bons tactiquement et techniquement, mais nous nous préparons à notre manière pour un meilleur résultat», a confié Papy Kimoto.