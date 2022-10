Ajaccio

Belaïli justifie son choix

Deux semaines après avoir résilié son contrat à Brest, Youcef Belaïli (30 ans) s'est engagé en faveur d'Ajaccio, mercredi. Un choix justifié par le milieu offensif algérien.«Je ne me sentais pas bien sans ma famille. J'ai parlé avec le club pour partir. Beaucoup ont parlé mais je ne suis pas responsable. J'ai discuté avec mon père et mon agent pour rester en Ligue 1. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour progresser en Ligue 1. Avant la signature à Ajaccio, ils ont ramené ma famille. Quand je suis bien moralement, je donne tout sur le terrain», a expliqué le champion d'Afrique 2019 pour Canal+ Foot.

Stade brestois 29

Belkebla élu meilleur joueur du mois de septembre

Le milieu international algérien du Stade brestois 29 (Ligue 1 française de football) Haris Belkebla, a été élu meilleur joueur de son équipe du mois de septembre par les supporters bretons, a annoncé son club vendredi. Pièce maîtresse sur l'échiquier de l'ancien entraîneur Michel Der Zakarian, limogé cette semaine, Belkebla (28 ans) a été auteur de performances admirables avec le Stade Brestois 29, même si son club se trouve en mauvaise posture. Brest connaît un début de saison difficile et lutte pour le maintien. L'actuel dernier au classement de Ligue 1 ne compte que six points en dix matchs joués, ce qui a précipité le départ de Der Zakarian. L'ailier international algérien Youcef Belaïli, en rupture de ban avec les dirigeants brestois, a fini par résilier son contrat, lui qui vient de rebondir chez l'AC Ajaccio, également menacé par le spectre de la relégation (18e, 7 pts). Outre Belkebla, la formation de Brest compte dans son effectif l'actuel meilleur buteur historique de l'Équipe nationale Islam Slimani, arrivé durant l'intersaison en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal). Belkebla devient le deuxième international algérien à être élu meilleur joueur de son équipe du mois dernier, après l'ailier de Lille OSC Adam Ounas, dont le but face à Toulouse (2-1) a été élu but du mois de septembre en Ligue 1.