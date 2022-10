HB Chelghoum Laid

El-Hadi Khezzar nouvel entraîneur

Le technicien El-Hadi Khezzar est le nouvel entraîneur du HB Chelghoum-Laïd, en remplacement de Taoufik Rouabah, démissionnaire, a appris l'APS mardi auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Engagé quelques jours à peine avant l'entame de la saison, Rouabah a décidé de claquer la porte, suite à la défaite concédée le 24 septembre dernier en déplacement face au nouveau promu l'USM Khenchela (2-0), pour le compte de la 5e journée. La direction du club de l'Est a confié l'intérim à l'entraîneur Imad Mehal, dont le passage n'a pas été réussi puisque l'équipe a concédé deux défaites de rang: à domicile face à la JS Kabylie (2-0) et sur le terrain du MC El-Bayadh (1-0). Connu pour avoir drivé plusieurs clubs, notamment à l'est du pays, Khezzar (55 ans) reprend du service. Sa dernière expérience était sur le banc du MO Constantine au cours de saison 2021-2022.



Championnat arabe de billard

Les Verts visent la haute marche du podium

Les billardistes algériens visent la haute marche du podium au prochain Championnat arabe de billard, prévu du 15 au 21 octobre dans la capitale du Bahreïn Manama, selon l'entraîneur national, Chakib Mohamed El Raousti. Le coach national a fait part de son ambition de rafler un bon nombre de titres dans cette compétition, déclarant que «les billardistes algériens viseront une meilleure moisson par rapport à la précédente édition en Égypte». En prévision de ces joutes arabes, la sélection nationale composée de quatre joueurs, Okbani Nadim, Mehdi Aboulaiche, Fekrache Mohamed Amine et Hichem Benaissa est depuis une semaine en stage à Oran pour peaufiner sa préparation, se fixant un objectif de décrocher plus de trois médailles en vermeil. La sélection algérienne s'envolera jeudi à partir d'Alger à destination de la capitale bahreïnie Manama pour prendre part à cette compétition arabe qui verra la participation de plus de 100 compétiteurs de 14 pays arabes dans cinq spécialités: le jeu de la huit en simple et jeu de la neuf et de la dix en simple et double.