OGC Nice

Nouvelles rassurantes pour Youcef Atal

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, sorti sur blessure dimanche contre Troyes (3-2) en match de la 10e journée du championnat de Ligue 1 française de football, a passé des examens rassurants ce lundi, rapporte la presse locale. Selon la radio France Bleu Azur, le latéral droit algérien devrait pouvoir tenir sa place jeudi soir à domicile contre les Tchèques du FC Slovacko, en match comptant pour la quatrième journée (Gr.D) de la Ligue Europa conférence. Pour rappel, Atal avait quitté ses partenaires dès la 41e minute face à Troyes après avoir ressenti une douleur aux ischios. L'ancien joueur du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie), qui a raté 19 matchs sur blessure la saison passée, s'est sans doute arrêté à temps. Même si l'entraîneur suisse de la formation azuréenne, Lucien Favre, redoutait le pire après le match, Atal ne souffre d'aucune lésion, souligne la presse locale. Atal avait effectué son retour en sélection algérienne à l'occasion des deux matchs amicaux des «Verts» disputés en septembre dernier au stade Miloud-Hadefi d'Oran contre la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1).



Championnat de division régionale «Une»

Plus d'une centaine de stades inspectés

Pas moins de 101 stades de football implantés à travers les wilayas du sud-est du pays ont été visités lors des tournées d'inspection menées, entre le mois d'août dernier et octobre courant, par la commission d'audit des stades relevant de la ligue régionale de football (LRF) d'Ouargla, ont indiqué lundi les responsables de cette instance. Intervenant dans le cadre des procédures organisationnelles en prévision du lancement, le 21 du mois d'octobre en cours, du championnat de la 1ère division régionale (1er DRF) au titre de la saison 2022/2023, cette opération vise à s'assurer de la disponibilité des stades, terrains, tribunes, vestiaires et autres installations nécessaires, a indiqué le président du championnat et de la coupe à la LRF, Yacine Osmani. Osmani a fait savoir que tous les 28 clubs affiliés à la 1ère DRF, zone Sud-Est, se sont engagés, selon les directions de jeunesse et des sports des wilayas, à honorer leurs frais d'engagements, abstraction faite sur les deux équipes de CRB Tébesbest et Entente Maguar. Le championnat de division régionale «Une», sud-est, se déroule en deux pouls, de 14 clubs chacun, dont le champion de la saison du groupe accèdera en 3ème division nationale, a fait savoir Osmani.