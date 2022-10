Natation

La FAN cherche à recruter un DTN

La Fédération algérienne de natation veut recruter un directeur technique national (DTN), a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook. Les candidats doivent déposer leur dossier au secrétariat de la FAN au plus tard le 20 octobre 2022, précise la source. Le nouveau directeur technique national doit être «cadre de sport diplômé en natation et disponible en permanence», ajoute la FAN. Pour rappel, le poste de directeur technique national de la Fédération algérienne de natation était occupé par Kamal Khoumeri.



Tournoi international ITF juniors J5 Istanbul

Boudjemaoui qualifiée pour le deuxième tour

La joueuse algérienne Wissal Boudjemaoui s'est qualifiée mardi pour le deuxième tour du tournoi international ITF Juniors J5 Istanbul (Turquie), après son succès contre la Turque Ipek Battal (2-0). Boudjemaoui, tête de série N°8, a remporté le premier set 6-3, avant de s'imposer au deuxième set 6-3. Pour sa part, Maria Badache avait composté lundi soir son ticket pour le deuxième tour après sa victoire contre la Turque Fatma Yuksel en deux sets (2-0). La championne d'Afrique en titre, tête de série N°4, s'est adjugé le premier set 6-4, avant de remporter le second 6-2. Engagées par la Fédération algérienne de tennis (FAT), les deux joueuses prendront part à un deuxième tournoi ITF Juniors J5 à Istanbul, prévu du 17 au 24 du même mois. Badache et Boudjemaoui sont encadrées par l'entraîneur Djilali Laslah.