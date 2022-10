O. Lyon

Peter Bosz limogé, Laurent Blanc pressenti

Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL. Maintenu à son poste malgré quatre défaites de suite, l'entraîneur néerlandais aurait été démis de ses fonctions samedi après-midi à l'issue d'une réunion avec le président Jean-Michel Aulas et le directeur du football du club Vincent Ponsot. L'information, relayée par plusieurs médias français et néerlandais, n'a pas été encore été confirmée par le club qui devait communiquer, hier, sur le sujet. Pour le remplacer, deux solutions semblent envisagées. Soit la promotion temporaire de l'entraîneur adjoint Claudio Caçapa jusqu'à la trêve pendant la Coupe du monde. Ou plus sûrement le recrutement, dès à présent, d'un nouveau coach, le club privilégiant un entraîneur français après l'échec de Peter Bosz. La piste la plus chaude mènerait vers Laurent Blanc, très apprécié par le président Jean-Michel Aulas. L'ancien Champion du monde 1998, devenu ensuite sélectionneur des Bleus et entraîneur du Paris SG, est libre depuis son limogeage du club qatarien d'Al Raayan en début d'année. Il pourrait venir accompagné de son adjoint Franck Passi.

Tournoi W60 à Monastir

Ines Ibbou directement au tableau final

L'Algérienne, Ines Ibbou, intègrera directement le tableau final du tournoi professionnel W60, prévu du 10 au 16 octobre courant à Monastir (Tunisie), suivant la liste finale d'admission dévoilée, hier, par les organisateurs. L'ex-championne d'Afrique junior, classée 518e mondiale chez les professionnelles de la WTA, sera fixée sur son adversaire au premier tour à l'issue du tirage au sort qui sera effectué juste après la fin des tours qualificatifs. Dotée d'un prize-money de 60000 USD, la compétition se déroulera sur des courts en terre battue. Elle a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA, notamment la Chinoise Lin Zhu, qui occupe actuellement le 70e rang. Outre le simple, Ibbou (23 ans) a décidé de s'engager même dans le tableau double, où elle fera équipe avec la Bulgare Isabella Shinikova, dans l'espoir de réaliser un bon parcours.