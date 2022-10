Moto-Cross du Tell de Blida

Décès d'un participant

Un motocycliste participant au Moto-Cross du Tell, organisé samedi à Blida, a trouvé la mort, suite au dérapage de sa moto, indique la direction de la Protection civile de la wilaya. Selon le chef du bureau des statistiques, de la documentation et de la sensibilisation, le capitaine Mohamed Nach, la victime (32 ans), un participant au Moto-Cross du Tell, organisé sur les hauteurs de Chréa, a été atteint de blessures graves, suite au dérapage de sa moto, après le coup d'envoi de la course, en dépit du fait qu'il portait un casque et une combinaison de protection. La victime a rendu l'âme lors de son transfert à l'hôpital. Sa dépouille a été évacuée vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz-Fanon. La compétition a été annulée suite à cet accident. Sachant que ce Moto-Cross du Tell a été relancé, dans la région, après un gel de plus de dix ans, en raison d'accidents mortels enregistrés sur son parcours caractérisé par des virages dangereux.

Championnat arabe des clubs de basket-ball

Défaite du WO Boufarik

L'équipe algérienne du WO Boufarik a concédé une troisième défaite au Championnat arabe des clubs de basket-ball (messieurs), en s'inclinant face à la formation irakienne de Dejla sur le score de 66 à 86 (mi-temps: 26-44), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe 4, disputé samedi à Koweït City. Les basketteurs se sont inclinés lors des deux premières journées face aux Libanais du Club de Beyrouth (74-88) et les Koweïtiens d'Al Jahraa (63-75). Dans l'autre match du groupe 4, disputé samedi, le Club de Beyrouth a battu Al Jahraa (88-84). À l'issue de cette dernière journée de la phase de poules, le WOB (3 pts) termine à la dernière place du groupe 4, dominé par le Club de Beyrouth (6 pts), devant Al Jahraa (5 pts) et Dejla (4 pts).