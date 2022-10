Damac

Premier doublé pour Soudani

Titulaire avec ses coéquipiers algériens de Damac, l'attaquant international algérien Hilal Soudani a claqué un doublé, hier, lors du déplacement à Al Batin dans une rencontre qui s'est clôturée par un score de 2-2. Damac était la première équipe à ouvrir le score par Soudani, qui a réussi à débloquer son compteur en championnat cette saison. Dès le retour des vestiaires, Al Batin égalisa à la 46e minute mais, un quart d'heure plus tard, Soudani redonna l'avantage aux siens en contrôlant dans la surface puis marquant pour inscrire son premier doublé de la saison. Il aurait même pu inscrire un triplé sans un arrêt du gardien adverse. Moustapha Zeghba, gardien de Damac, encaissera finalement un second but. Score final 2-2.

West Ham

Moyes envoie un message à Benrahma

Dans une déclaration au média anglais Football London, le coach de West Ham David Moyes a évoqué la prestation de l'international algérien Saïd Benrahma, jeudi dernier contre Anderlecht (0-1) en phase de poules de Conference League. Le milieu de terrain offensif de 27 ans a retrouvé le onze de départ des Hammers pour cette soirée européenne. Questionné au sujet de la prestation de son joueur, le technicien écossais a confié: «On l'aime beaucoup, on pense beaucoup à lui. Nous le poussons et nous travaillons pour continuer à atteindre la cible. Nous voyons certaines choses que nous pensons qu'il devrait faire plus, il devrait toucher le cadre plus souvent, il manque trop souvent le but. Ce soir était un exemple typique.»

Tournoi UNAF U20

Yassine Ben Hamed inapte

L'international U20 Yassine Ben Hamed (Antwerp) manquera le tournoi UNAF U20, qualificatif à la coupe d'Afrique des nations U20 prévue en Égypte l'année prochaine. Son changement de nationalité n'a pas encore été effectué par la FIFA. C'est une absence de taille sur le flanc gauche pour la formation de Mohamed Lacete. Yassine Ben Hamed a, en effet, indiqué que la FAF a contacté la Fédération française de football à plusieurs reprises pour demander les documents nécessaires à son changement de nationalité, mais elle n'a pas eu de réponse jusqu'à avant-hier. Après les avoir reçus, la FAF a envoyé son dossier à la FIFA qui doit passer en commission dans les semaines à venir.