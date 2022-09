Amical: Algérie A' 2 - Nigeria 2

Des enseignements à tirer

L'Équipe nationale algérienne de football A' et la sélection nigériane A ont fait match nul (2-2, mi-temps (1-0) en match amical disputé vendredi soir au stade chahid Hamlaoui de Constantine à huis clos. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Aribi et Mahious pour l'Algérie. Iwobi et Dessers ont marqué pour le Nigeria. Cette rencontre s'est révélée un véritable examen pour les Algériens avant leur seconde confrontation, jeudi prochain face au Soudan, où ils ont réussi grâce à une combativité de tous les instants à bousculer sérieusement cette équipe nigériane. La sélection algérienne A' composée de joueurs locaux, sous la conduite du sélectionneur Madjid Bougherra, disputera un second match amical contre l'équipe du Soudan A', le 29 septembre au stade Miloud Hadefi d'Oran (20h00). Ces deux rencontres amicales entrent dans le cadre des préparatifs de l'équipe algérienne en prévision du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) prévu du 13 janvier

au 4 février 2023.

EN U20

Les Verts atomisent le Soudan

Vendredi au stade Omar Benrabah de Dar El Beïda, l'Équipe nationale U20 s'est baladée face à l'équipe du Soudan (5-0) en match amical. Les hommes de Mohamed Lacette ont plié la rencontre dès la première mi-temps. Les Verts ont inscrit trois buts durant ce premier acte grâce à Noa Cervantes (20'et 44'), Jores Rahou (25'). En seconde période, la formation algérienne aggrave le score après une grosse domination dans le jeu sur un but contre son camp (55'). L'occasion pour le sélectionneur national d'effectuer plusieurs changements. Le rythme baissera d'un cran, même si l'Équipe nationale garde la main sur la partie. Alors qu'on s'achemine sur cette facile victoire, Houari obtient un penalty qu'il transforma à la toute dernière seconde du match portant ainsi le résultat à (5 - 0). Les deux équipes se retrouveront à nouveau, demain, avant la clôture du regroupement du mois de septembre pour les U20 algériens.