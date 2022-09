Équipe nationale A

Belmadi en conférence de presse le 18 septembre

Dans le cadre du prochain stage de l'Équipe nationale A, en prévision des deux matchs amicaux contre la Guinée (le 23/09) et le Nigeria (le 27/09) au stade Miloud Hadefi d'Oran, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse le dimanche 18 septembre 2022 (11h00) à l'auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a annoncé la FAF sur son site officiel.

Éuipe nationale A'

Matmour dans le staff de Bougherra

Un nouveau renfort est annoncé dans le staff technique de Madjid Bougherra, sélectionneur national des A'. Il s'agit de l'ancien international des Verts, Karim Matmour, qui intégrera le staff dès ce stage du mois de septembre (du 19 au 29 septembre 2022). Un regroupement qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection pour le championnat d'Afrique des nations (CHAN) TotalEnergie - Algérie 2022 qu'accueillera notre pays du 13 janvier au 4 février 2023.

Football for Schools

D'bichi participe au Workshop de la FIFA

Dans le cadre d'un nouveau projet de la FIFA consacré au football scolaire en collaboration avec l'UNESCO, intitulé Football for Schools (F4s), un Workshop est organisé durant quatre jours (du 12 au 16 septembre 2022) à Doha, capitale du Qatar, pour les associations membres relevant de la zone MENA (Proche-Orient et Afrique du Nord). Ce Workshop régional est destiné aux secrétaires généraux des fédérations, mais également aux représentants des ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports. C'est dans ce cadre que Mounir D'bichi, secrétaire général de la Fédération algérienne de football, se trouve en ce moment à Doha, en compagnie de Ameur Mansoul, chargé d'étude et de synthèse (CES) et conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, et Tidjani Abssa, Inspecteur central au ministère de l'Éducation nationale. D'autres ateliers auront lieu, cette fois-ci, avec chaque association, où chacune d'elle devra exposer le fonctionnement du football de base dans son pays. L'objectif recherché est d'aboutir à un programme harmonisé, quantifié, budgétisé et planifié dans le temps.