Championnat arabe des clubs de basket-ball (dames)

Les adversaires des Algériennes connus

Les deux clubs algériens de basket-ball (dames), le MTS basket-ball Sétif et le GS Cosider sont désormais fixés sur leurs adversaires, lors du 23e Championnat arabe féminin des clubs de basket-ball, prévu en Tunisie du 20 au 28 septembre, à l'issue du tirage au sort effectué, mardi. Le MTS basket- ball Sétif évoluera dans le groupe A, aux côtés de l'ES Cap-bon de Tunisie (organisateur), Al Sharjah (Émirats arabes unis), Shabab Al Fuheis (Jordanie), Mogadishu City Club (Somalie) et Smouha sport (Égypte). Pour sa part, le GS Cosider affrontera dans le groupe B, respectivement, Al Hilal (Tunisie), Beyrouth (Liban),

Al Thawra (Syrie) et Orthodoxie (Jordanie).

Équitation

Examen de passage de grade à Oran

Un examen de passage de 1er degré au profit de 50 cavaliers aura lieu samedi prochain au centre équestre «Etier Oranais» dans la commune d'Es-Sénia (Oran), a-t-on appris mardi du club formateur de l'Étrier oranais. Inscrit au programme de fédération équestre algérienne (FAE), cet examen devant regrouper 50 cavaliers candidats entre cadets, juniors et seniors, sera encadré par des experts désignés par l'instance fédérale, a précisé la même source. Cet examen du 1er degré est composé de trois épreuves. Pour réussir à cet examen, chaque candidat devra obtenir 50% de points minimum dans chaque épreuve en théorie et pratique.



Basket-ball - NBA

Sarver suspendu pour racisme

La NBA, ligue nord-américaine de basket-ball, a annoncé mardi avoir suspendu un an le propriétaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver, et lui avoir infligé une amende de 10 millions de dollars pour comportements racistes et misogynes. Une enquête indépendante mandatée par la NBA a permis de prouver que M. Sarver avait «clairement enfreint» les règles de bonne conduite du monde professionnel mais aussi de la ligue, a annoncé cette dernière. Il lui est notamment reproché d'avoir traité ses employées de manière inéquitable, utilisé des «mots ne tenant pas compte des sensibilités raciales», un langage sexuellement connoté et d'avoir eu une attitude relevant du harcèlement.