FC Metz

Oukidja voit rouge

Exclu lundi dans un match fou entre Metz et Guingamp (3-6), le gardien algérien connaît un début de saison ssez difficile. De retour en Ligue 2 après trois matchs de suspension pour sa grosse faute à Laval, Alexandre Oukidja a été à nouveau exclu en fin de première période suite à une sortie assez mal maîtrisée. L'arbitrage de Pierre Gaillouste fait débat, avec trois exclusions côté messin dont celle assez litigieuse du portier algérien. L'ancien Strasbourgeois regagne les vestiaires en larmes, symbole d'un début de saison très compliqué..

Steaua Bucarest

Bilel Omrani a signé

Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec son ancien club Cluj en Roumanie, l'attaquant international algérien Bilel Omrani ne s'est pas éloigné du pays et s'est engagé en faveur du rival, le Steaua Bucarest. L'attaquant formé à l'OM a signé un contrat d'un an avec son nouveau club avec une option d'une prolongation de deux autres années en cas de bonnes prestations avec le club de la capitale qui joue la Ligue Europa Conférence cette saison et se trouve dans le même groupe que West Ham de Saïd Benrahma. Omrani, qui voulait retrouver un grand championnat, n'a pas eu d'offre à la hauteur de ses attentes. Des contacts avaient également été noués avec des clubs du Gofle, sans réussite.

Sénégal

Bouna Sarr forfait pour le Mondial

Le défenseur international sénégalais du Bayern Munich, Bouna Sarr, titulaire lors de la dernière coupe d'Afrique des nations CAN 2021, remportée par les Lions, aurait été opéré du tendon rotulien, hier, et manquera la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022). Le latéral droit (30 ans) souffre d'une gêne récurrente et douloureuse qui le handicape depuis deux bonnes saisons. Après avoir disputé seulement cinq matchs de Bundesliga, la saison dernière au Bayern Munich, il n'a pas joué la moindre minute cette année. L'ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 2023 et ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Celui qui compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga était titulaire sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN victorieuse, en début d'année 2022. Au mondial 2022, le Sénégal évoluera dans le groupe A avec le Qatar (pays hôte), l'Équateur, et les Pays-Bas.