Championnat d'Afrique du Nord de karaté

L'Algérie termine à la 2è place

La sélection algérienne de karaté a pris la 2e place au classement général du championnat d'Afrique du Nord (kata et kumité) disputé du 9 au 11 septembre à Tunis dans les catégories cadets, juniors et seniors/garçons et filles. À l'issue de trois jours de compétition, les karatékas algériens ont récolté 43 médailles (13 or, 9 argent et 21 argent) se classant derrière l'Égypte qui a terminé en tête avec 51 médailles (14 or, 17 argent et 20 bronze). La Tunisie a pris la 3e place du podium avec un total de 40 médailles (8 or, 10 argent et 22 bronze). La sélection algérienne a participé avec 78 athlètes dans ce rendez-vous sportif ayant regroupé 323 concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, de Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide de l'Union des Fédérations africaines de karaté. La compétition organisée à Tunis est une étape de préparation pour les pays d'Afrique du Nord, en prévision des prochaines échéances internationales dont le Championnat du monde des jeunes catégories prévu en Turquie.

Championnat d'Algérie de Handball

Début de la saison les 4 et 5 novembre prochain

Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball sera donné le week-end du 4-5 novembre 2022, a annoncé lundi la Fédération algérienne de handball (FAHB). «En raison de la participation des clubs algériens au Championnat arabe des clubs du 17 au 27 septembre en Tunisie et au championnat d'Afrique des clubs prévu du 29 septembre au 9 octobre en Tunisie, ainsi que le stage de la sélection algérienne seniors messieurs du 10 au 20 octobre (fenêtre internationale de l'IHF), la Fédération algérienne de handball a fixé aux 4 et 5 novembre prochain le début de la saison 2022-2023 des différentes compétions nationales dames et messieurs», indique l'instance dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Pour rappel, l'ES Aïn Touta est champion d'Algérie messieurs de la saison 2021-2022, et le HBC El Biar est champion chez les dames.