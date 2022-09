Brest

Slimani malchanceux

En déplacement sur le terrain du Paris Saint-Germain, le Stade Brestois d'Islam Slimani, Haris Belkebla et Youcef Belaïli s'est à nouveau incliné. Clairement, l'entame des Pirates n'est pas à la hauteur des espérances. Ne comptant que 5 points après déjà 6 journées de championnat, les Brestois se rendaient sur le terrain du Parc des Princes avec pour objectif de faire bonne figure face à un adversaire ultra favori. Si Paris se présentait armé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le SB29 alignait quant à lui Haris Belkebla, indéboulonnable au milieu de terrain, et Islam Slimani, recrue offensive ardemment désirée par Michel Der Zakarian. Youcef Belaïli, en dents de scie depuis le début de saison, était quant à lui sur le banc. Les Bretons n'ont pas eu à rougir de leur prestation, eux qui ont su bien verrouiller derrière et s'éviter une humiliation comme celle vécue par le LOSC récemment (1-7 face à Paris). Ils auraient même pu égaliser si Slimani, auteur d'une prestation correcte, n'avait pas raté un penalty à la 70'. Super Slim disputera d'ailleurs l'intégralité du match au contraire de Haris Belkebla, sorti à la 88', et surtout de Youcef Belaïli, qui n'a pas joué une seconde de la rencontre. Le score final sera d'un but à rien pour le PSG qui inflige donc une nouvelle défaite qui maintient le Stade Brestois à une position de relégable (17e).

Supercoupe d'Afrique

Le titre pour Abdelhak Benchikha

Un mois après son arrivée à Berkane, l'entraîneur algérien Abdelhak Benchikha a remporté samedi son tout premier titre continental de sa carrière d'entraîneur, et son premier titre avec son nouveau club. Benchikha et Berkane ont ainsi joué la Supercoupe africaine face au tenant du titre de la Ligue des Champions africaine, le Wydad Casablanca. Les deux équipes ont délivré une belle prestation et ce sont les protégés de Benchikha qui ont réussi à surprendre l'équipe de la capitale à deux reprises, la première fois par Charki El Bahri à la 32e minute et ensuite sur penalty à la 72e minute par le milieu Sofian El Moudane. Un bon résultat et une bonne finale remportée par Benchikha qui vont relancer son championnat, qui a connu des débuts moyens durant les deux premières journées.