Championnat d'Afrique de tennis de table

L'Algérie termine avec 6 médailles au total

La sélection algérienne de tennis de table a clôturé les 25es championnats d'Afrique seniors (garçons et filles) organisés à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avec une moisson de 6 médailles (1 argent et 5 bronze). Avec cette moisson, la sélection nationale a atteint son objectif, en améliorant sa récolte réalisée lors du dernier championnat d'Afrique au Cameroun où elle s'était adjugée trois médailles de bronze. Et comme à Yaoundé, l'Algérie a réussi, à Alger, à qualifier ses équipes (garçons et filles) au prochain Mondial, prévu en 2023 en Afrique du Sud. La dernière journée des joutes d'Alger, auxquels ont pris part une centaine de pongistes de 28 pays dont l'Algérie, a permis à l'Algérien Mehdi Bouloussa d'offrir la dernière consécration à son pays, à savoir le bronze de l'épreuve du simple, après avoir perdu sa demi-finale face au meilleur égyptien, Omar Assar, classé 15e mondial, sur le score de 4-0 (3-11, 10-12, 6-11 et 8-11). L'Algérien a partagé la médaille de bronze avec le Nigerian Taiwo Mati, éliminé par son compatriote et meilleur africain, Aruna Quadri et vainqueur de l'épreuve devant l'Égyptien Assar.

Championnat d'Afrique U14 de tennis

Médaille d'argent pour Badache en double

L'Algérienne Maria Badache associée à la Nigériane Ohunene Yakubu a décroché la médaille d'argent (tableau double) du championnat d'Afrique de tennis U14, qui se déroule à Lomé au Togo, après la défaite concédée en finale devant les Tunisiennes Lamis Haous et Tasnime Ismaïl (2-1). Badache et Yakubu ont perdu le premier set 4-6, avant de s'adjuger le deuxième set 6-2. Au super tie-break, la paire algéro-nigériane a perdu 4-10. En simple, la joueuse algérienne, tête de série numéro un, s'est qualifiée tôt dans la journée pour la finale après sa victoire contre la Tunisienne Lamis Haous 6-4, 3-1 (abandon sur blessure) en demi-finale. La double tenante du titre africain qui ambitionne de réaliser la passe de trois à Lomé, sera opposée en finale, à la Tunisienne Tasnime Ismaïl, tête de série N2. En terre togolaise, Badache est encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.