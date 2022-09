Coupe du monde 2022

Le trophée est arrivé au Cameroun

Le trophée de la Coupe du monde (Qatar-2022) est arrivé jeudi au Cameroun, pour une escale de deux jours, avant de s'envoler vers le Maroc et la Tunisie. Après avoir atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le trophée a fait escale au ministère des Sports avant d'être présenté au Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, à la Primature. Pour la journée de vendredi, les fans de football ont eu la possibilité de se prendre en photo près du trophée qui sera installé au palais polyvalent des sports de Yaoundé où a eu lieu un concert géant à cet effet. Plusieurs gloires du football camerounais étaient présentes. Après la fin de son séjour au Cameroun, le trophée a pris le chemin du Maroc, hier, avant de conclure son voyage sur le continent en Tunisie les 13 et 14 septembre. L'Afrique avec ses 5 nations qualifiées pour le Mondial-2022 accueille ce trophée depuis le 3 septembre dernier. C'est tout d'abord le Ghana qui a eu l'honneur de l'accueillir. Après le Ghana, le trophée s'est envolé pour le Sénégal où il a séjourné du 6 au 8 septembre. La FIFA organise les tournées du trophée de la Coupe du monde depuis 2006.

.

Coupe du monde 2030

Candidature commune égypte - Grèce - Arabie saoudite?

L'Égypte a annoncé vendredi être en consultations avec la Grèce et l'Arabie saoudite en vue de présenter une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 de football. Ces trois pays pourraient faire office de troisième candidat à l'organisation de l'épreuve, après les candidatures communes envisagées par l'Espagne et le Portugal d'un côté, et l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay de l'autre. À l'heure actuelle, aucune candidature n'a encore été officiellement soumise à la FIFA, qui doit désigner en 2024 le ou les pays hôtes. «Les trois pays travaillent d'arrache-pied. Le dossier de l'organisation (de la Coupe du monde 2030) est à l'étude», a rapporté le porte-parole égyptien du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohammed Fawzi, à la chaîne de télévision DMC, ajoutant que «l'Égypte sera l'un des meilleurs pays organisateurs» de cet évènement sportif qui fêtera son centenaire en 2030. Pour rappel, le mondial 2022 se déroulera au Qatar et la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada.