Galatasaray

Feghouli vers Al Ahly du Caire?

Le contrat de l'international algérien Sofiane Feghouli avec Galatasaray a expiré le 30 juin. Libre de tout contrat, l'ancien joueur de Valence est jusqu'à présent au chômage. En effet, le club turc a proposé à Feghouli de renouveler le contrat en échange d'un salaire de annuel de 1,5 million d'euros avec des primes en fin d'année, mais il a refusé. Donc, il a quitté le club d'Istanbul après cinq ans de son arrivée. Le joueur vétéran d'El Khadra a joué avec Galatasaray 162 matchs, inscrivant 34 buts et délivrant 32 passes décisives. Après avoir décidé de ne pas rester en Turquie, la destination de l'international algérien

de 32 ans peut être inattendue. Selon des médias internationaux, «Soso» est dans le viseur d'un géant cairote. Il s'agit du club d'Al-Ahly, qu'il a mis dans ses plans, d'après le célèbre média Goal.





OGC Nice

Nouvelles rassurantes pour Atal

On a craint le pire, dimanche soir. Stoppé net dans sa course vers l'avant, la main derrière la cuisse, Youcef Atal s'est assis sur la pelouse de l'Allianz Riviera et a tout de suite demandé le changement. Un sentiment de déjà-vu nous a envahis. Sauf que les nouvelles sont rassurantes et son absence devrait être limitée à quelques jours. Les examens médicaux passés ce lundi matin n'ont pas révélé de lésion. Le latéral algérien de l'OGC Nice s'est donc arrêté à temps quand il a senti sa cuisse se durcir. Probablement absent pour la réception de Cologne et sans doute aussi pour le déplacement à Ajaccio, dimanche, Atal devrait pouvoir revenir assez vite sur les pelouses pour aider le Gym à redresser la tête.



Villarreal

Ça ne s'arrange pas pour Mandi

Une situation inédite. Aïssa Mandi, dont le sérieux et le travail ont été loués tout au long de sa carrière, découvre le banc de touche, lui qui a toujours su s'imposer dans ses différents clubs (Reims et le Betis Séville). Avec le Sous-marin jaune, la donne est assez étrange: demeuré au club en dépit de sa volonté de le quitter, Mandi se voit attribuer un rôle de supersub puisqu'il entre régulièrement en fin de rencontre pour verrouiller le résultat des siens. Ce fut encore le cas pour la 4e journée de Liga puisque le défenseur algérien a fait son apparition à la 79e minute lors de la large victoire de Villarreal à domicile.