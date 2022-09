Brest

Slimani titulaire et passeur

Titulaire dimanche après-midi avec son compatriote en sélection Haris Belkebla, Islam Slimani a délivré sa première passe décisive sous les couleurs de Brest face à Strasbourg dans une rencontre qui s'est clôturée par un score de 1-1. L'attaquant international algérien n'a pas attendu longtemps pour se mettre à contribution durant ce match puisqu'à la 6e minute de jeu, Slimani adresse un régal de passe pour son coéquipier Pierre Lees-Mellou qui s'est trouvé tout seul avec le gardien et remporte son duel. Cet avantage n'a pas duré longtemps puisque 20 minutes plus tard, Strasbourg obtient un penalty que l'attaquant Ajorque réussit à transformer dans les filets du portier Néerlandais Bizot, score à la pause 1-1 malgré la supériorité numérique des bretons dès la 33e minutes de jeu suite à l'expulsion du milieu de Starsbourg Prcic.

Charleroi

Zorgane buteur

Titulaire dimanche lors de la réception de Gent, contrairement à Benbouali qui a débuté sur le banc et a fait son entrée en jeu à la 70e minute, Adem Zorgane a livré une belle prestation tout en marquant le but de la victoire de son équipe. Remuant au milieu terrain, dans la récupération comme dans l'animation offensive, Adem Zorgane s'est montré dangereux par ses passes précises mais les attaquants de son équipe n'ont longtemps pas réussi à concrétiser... jusqu'à la 37e minute, moment où l'international algérien a intercepté un ballon mal dégagé par un défenseur, l'a donné à son latéral droit qui centre et trouve le japonais Morioka à la finition. À la pause, le score est alors d'un but partout. En deuxième acte, Gent s'est positionné derrière et comptait sur les contres attaques mais face aux multiples attaques de Charleroi, l'équipe a craqué à la 73e minute. C'est à nouveau Adem Zorgane, cette fois buteur, qui se trouve à la réception d'une passe en retrait pour tromper le gardien adverse d'une belle frappe du gauche. Il donne ainsi un avantage définitif

à Charleroi (2-1).