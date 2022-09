Coupe Arabe des U17- demi-finales

La pelouse du stade de Sig fin prête

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara a assuré que la pelouse du stade de Sig relevant du pôle sportif «Abdelkrim Kerroum» est fin prête pour abriter les demi-finales de la Coupe arabe de football des U17. «La pelouse du stade de Sig fait l'objet, depuis, mercredi dernier, d'opérations d'entretien menées par des spécialistes relevant du pôle sportif sus-indiqué, avec l'accompagnement d'un expert désigné par la Fédération algérienne de football», a-t-on expliqué à la DJS, affirmant que la pelouse «est totalement opérationnelle» pour abriter les matchs des demi-finales de la Coupe arabe, prévues, aujourd'hui. Ces opérations d'entretien ont été effectuées sous la supervision du comité d'organisation de la Coupe arabe ainsi que de l'Union arabe de football (UAFA) et la FAF. La première demi-finale de la 4e édition de la Coupe arabe opposera l'Algérie à l'Arabie saoudite (16h30), alors que la seconde mettra aux prises le Maroc au Yémen (20h00). Les deux rencontres, prévues, aujourd'hui, auront pour théâtre le nouveau stade de Sig.

Commission Fédérale d'arbitrage

Un bras de fer se profile

Les relations de pouvoir sont souvent conflictuelles, encore plus lorsque deux entités sont supposées être complémentaires. Pour la Commission fédérale des arbitres (CFA), ce dicton s'est vu matérialiser dès la passation de consignes entre Mohamed Bichari, ex-président, et son successeur, Djamel Haïmoudi. Le directeur technique national (DTNA) Rachid Medjiba, présent à cette réunion, aurait ainsi usé d'un ton qui a créé des tensions au sein de la nouvelle CFA. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, aurait, en effet, nommé Mauricien Chong au service d'une mission normalement affiliée à la DTNA, et les nominations seraient normalement à la charge de Haïmoudi. Medjiba, agacé par ce fonctionnement, se serait ainsi exprimé avec mécontentement, ce en dépit du fait qu'il n'ait normalement pas à participer à une session réservée... au président de la CFA, le nouvellement arrivé Djamel Haïmoudi. Ce dernier, otage d'un fonctionnement opaque, serait déjà sur le départ. D'importantes décisions sont attendues dans les prochais jours.