US Open

Dernier tournoi pour Serena?

Serena Williams, éliminée vendredi au 3e tour de l'US Open, a dit ne pas envisager de revenir sur sa décision de prendre sa retraite, avant d'ajouter un énigmatique «mais on ne sait jamais». À la question «allez-vous revoir votre décision de prendre votre retraite?», l'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem a répondu: «Je ne pense pas, mais on ne sait jamais.» À bientôt 41 ans (le 26 septembre), Serena Williams a annoncé au début du mois d'août qu'elle cesserait prochainement la compétition, sans dire ni ou ni quand. Le Majeur new-yorkais, où elle a remporté en 1999 à 17 ans le premier de ses 23 titres du Grand Chelem, semble être la porte de sortie idéale.

Tournoi W60 Collonge-Bellerive

Ibbou éliminée en demi-finale

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou et son équipière allemande Jasmin Jebway ont été éliminées vendredi du Tableau Double d'un tournoi professionnel féminin à 60 000 USD, organisé du 29 août au 4 septembre à Collonge-Bellerive (Suisse), après leur défaite en demi-finale, contre le tandem Michaela Bayerlova (Tchéquie) - Jacqueline Cabaj Awad (Suède), sur le score de 6-0, 6-4. Une deuxième élimination consécutive au stade des demi-finales pour l'Algérienne de 23 ans, après Verbier W25, qu'elle avait disputé, il y a une semaine, en compagnie de la Suissesse Naïma Karamoko. Organisée sur terre battue, la compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment, la Coréenne Sujeong Jang: 121e mondiale et tête de série numéro un, ainsi que la Française Clara Burel (128e mondiale) et la Russe Elina Avanesyan (129e mondiale). Dans le Tableau Simple, l'ex-championne d'Afrique junior, classée 566e mondiale chez la WTA, a été éliminée dès le premier tour, après sa défaite contre la Suisse Jenny Duerst (361e m ondiale), sur le score de 7-5, 7-5.