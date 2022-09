Lille OSC

Ounas signe pour 2 ans

L'international algérien Adam Ounas, en provenance de Naples (Italie), a signé deux saisons plus une en option au Lille OSC, a annoncé jeudi le club de Ligue 1 française. «Marhaba bik (bienvenu)», a tweeté le LOSC sur son compte officiel, accompagné d'une vidéo de présentation dans laquelle Ounas annonce son arrivée chez les Dogues. Après avoir satisfait à sa visite médicale jeudi en banlieue parisienne, l'ailier algérien âgé de 25 ans s'est engagé avec le club nordiste pour deux saisons plus une en option. Selon la presse locale, l'indemnité de transfert approche les 2,5 million d'euros. Lille a consenti à laisser 50% d'une éventuelle plus-value lors de sa revente, alors que Ounas a accepté une baisse de salaire pour revenir en France. Prêté par Naples à l'OGC Nice en 2017, Ounas retrouve donc la Ligue1 française deux ans après l'avoir quitté pour la seconde fois de sa carrière, puisqu' il a été formé aux Girondins de Bordeaux.

Paris FC

Ilan Kebbal arrive en prêt

Nouveau challenge pour Ilan Kebbal. Formé à Bordeaux, le jeune milieu offensif s'est affirmé au fil des années en Ligue 2 BKT à Dunkerque puis en Ligue 1 Uber Eats sous le maillot rémois. Découvrant la saison dernière la Ligue 1 Uber Eats, le Marseillais de naissance a disputé 31 matchs pour un but marqué et quatre passes décisives délivrées s'ouvrant ainsi les portes de la sélection algérienne. En difficulté cette saison à Reims, Ilan Kebbal a décidé d'effectuer son retour en Ligue 2 BKT après une première expérience concluante à Dunkerque lors de la saison 2020/2021 avec trois buts inscrits et cinq passes décisives délivrées. Retour donc dans le championnat qui l'a révélé, cette fois-ci au Paris FC où l'Algérien arrive en prêt d'une saison avec option d'achat. Annoncé à Caen, Kebbal a finalement décidé de poser ses pieds dans le second club de la capitale française qui ambitionne de faire partie des deux promis en Ligue 1 Uber Eats à l'issue de cette saison, En marge de sa signature, Kebbal a exprimé les raisons qui ont motivé son choix de rejoindre le PFC. «Je suis très content de signer au Paris FC. Le club m'a montré beaucoup d'envie pour ma venue. C'est un club candidat à la montée. J'ai des objectifs personnels et c'était le club idéal pour moi», a- t-il ainsi déclaré. L'ancien Rémois portera le numéro 11.