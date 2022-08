Feyenoord

Le club insiste pour Zerrouki

Dans le viseur de Feyenoord depuis plusieurs mois déjà, Ramiz Zerrouki pourrait bien rejoindre le club de Rotterdam avant la fin du mercato. D'après le média néerlandais Voetbal international, l'entraîneur de Feynoord, Arn Slot, considère toujours Zerrouki comme le remplaçant idéal pour Frédérik Aursnes, qui a rejoint le Benfica Lisbonne. Feynoord veut donc poursuivre une nouvelle fois les négociations avec Twente pour le recrutement de Zerrouki et augmenter l'offre proposée, qui était proche de 5 millions d'euros. Twente, de son côté, a exigé 10 millions, ce que ne souhaite pas dépenser l'ancien club de Robin Van Persie. Affaire à suivre?

Sporting CP

Amorim répond à Slimani

Drôle d'affaire, à la conclusion regrettable pour les deux parties. Revenu au Sporting CP pour boucler la boucle, Islam Slimani a d'abord très bien débuté avant d'être écarté à son retour du double barrage face au Cameroun. De nombreuses rumeurs ont circulé quant à ce revirement soudain, et Slimani lui-même a laissé entendre qu'il y avait potentiellement une forme de racisme liée à son jeûne du mois de Ramadhan. Depuis, il a rejoint le Stade Brestois, mais a tweeté que tout n'était pas fini dans le conflit qui l'oppose à Amorim. Ce dernier a officiellement réagi et il s'est montré très dur, bien que très poli: «Slimani pense beaucoup à son image, à ce que pensent les autres. Il a attendu le bon moment pour parler. Je veux qu'il continue à être le héros qu'il est pour les fans, vous n'aurez aucune critique de ma part à son égard» a-t-il d'abord annoncé avant de poursuivre, de manière moins policée: «Je ne vais pas lui répondre parce que je lui ai tout dit en face. Il a eu l'occasion de me dire des choses en face également mais il n'a même pas ouvert la bouche. C'est l'essentiel pour moi, je dors la conscience tranquille. (...) Quand il reviendra à Lisbonne, mon bureau lui sera ouvert et je lui redirai les choses en face.» La fin d'une histoire regrettable pour toutes les parties?