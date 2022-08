US Open

Halep sortie d'entrée

La Roumaine Simona Halep, tête de série N.7, qui restait sur une victoire au WTA 1000 de Toronto, a été éliminée dès son entrée en lice de l'US Open, battue 6-2, 0-6, 6-4 par l'Ukrainienne Daria Snigur (124e mondiale), lundi. C'est une grosse contre-performance assez inattendue de la part de l'ancienne numéro un mondiale (en 2017), sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), qui semblait avoir acté dans l'Ohio son retour au premier plan, un an après être sortie du Top 10 en raison d'une série de blessures à l'épaule et la cuisse. Son match a ressemblé à des montagnes russes, après la perte sèche du premier set et le gain du deuxième, durant lequel elle a apporté une réponse cinglante sans laisser le moindre jeu à sa rivale. Visiblement éprouvée physiquement sur le court Louis-Armstrong, Halep a ensuite laissé filer son adversaire qui a mené 5-1 dans la dernière manche, avant de remonter à 5-4, en ayant au passage effacé deux balles de match. La troisième fut néanmoins la bonne pour Snigur qui sera opposée au prochain tour à la Polonaise Magdalena Frech (103e) ou la Canadienne Rebecca Marino (106e).

Championnats d'Algérie de tennis (jeunes)

Coup d'envoi, aujourd'hui

Les championnats d'Algérie de jeunes de tennis (garçons et filles), seront disputés du 31 août au 3 septembre au Tennis club de Bachdjarah (Alger), a indiqué lundi la Fédération algérienne de tennis (FAT). La compétition sera ouverte aux catégories d'âge des U10, U12, U14, U16 et U18. Selon la même source, la compétition se disputera en simple (toutes catégories) et en double (à partir des U12). «Les premiers tours débuteront mercredi le 31 août, alors que les finales se joueront samedi, 3 septembre. Les championnats d'Algérie, seront une occasion pour les athlètes d'améliorer leur classement national et remporter le titre individuel de l'année 2022, tant convoité», a précisé l'instance fédérale. Le juge-arbitre Abderrahmane Cherifa dirigera les tableaux, tandis que Nassim Belazri sera directeur du tournoi.