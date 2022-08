Sporting CP

Slimani accuse Amorim

Au Sporting CP, l'affaire Islam Slimani a suscité bien des débats. Pourtant excellent à son retour au sein du club qui l'a lancé en Europe, le meilleur buteur de l'Équipe nationale a été écarté à son retour du double barrage face au Cameroun, ne manquant pas de s'en prendre à son entraîneur qui avait publiquement annoncé qu'il ne jouerait plus sous ses ordres. Sur Twitter, Slimani a ainsi précisé à un fan du club lisboète que son entraîneur a menti pour l'écarter... mais également que les vraies raisons paraîtraient bientôt: «Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il [Ruben Amorim] n'a pas aimé que je sois performant et, pour ne pas sortir son joueur à lui [Paulinho], a dû trouver des faux prétextes. Mais toutes ces vérités vont bientôt sortir.» Pour sa première sortie avec Brest, Slimani a vu son équipe perdre à domicile face Montpellier (0-7). Il a été aligné en seconde période, alors que Belkebla et Belaïli étaient titularisés.

Milan AC

Bennacer et Adli enchaînent

Toujours sur la lancée de sa saison passée, le Milan AC recevait une formation de Bologne avec notamment Ismaël Bennacer, redevenu indiscutable, en tant que titulaire. Le milieu de terrain a disputé 60 bonnes minutes et, alors que son équipe menait 2-0 (Leao 21', Giroud 58'), a fini par céder sa place à Yacine Adli. Le binational, probable futur appelé en Vert, s'est montré disponible et intéressant lors de la demi-heure restante, permettant aux siens d'assurer leur seconde victoire en trois journées. En attendant la rencontre de Naples, Milan est déjà leader du championnat.

Coupes africaines des clubs

Deux quatuors algériens retenus par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a retenu deux quatuors d'arbitres algériens pour les compétitions continentales des clubs, édition 2022/2023. C'est ainsi que le match de Ligue des Champions devant opposer Al Ittihad (Libye) au Flambeau du Centre (Burundi) le 18 septembre 2022 au Benina Martyrs Stadium (19h00) sera officié par Youcef Gamouh, qui sera assisté de Hamza Bouzit (1er assistant) et Adel Abane (2e assistant), alors que le 4e arbitre est Mehdi Abid Charef. Quant à Abderrazak Arab, il sera au sifflet pour le match de la coupe de la CAF entre Al Akhder (Libye) et Al Ahli Khartoum (Soudan) le 11 septembre 2022 (19h00) au Benina-Martyrs Stadium. Il sera assisté de Brahim El Hamlaoui Sid Ali (1er assistant) et Mohamed Serradj (2e assistant), alors que le 4e arbitre est Lyes Bekouassa.