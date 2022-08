Manchester City

Mahrez retrouve le Onze

Dans la poursuite de sa saison 2021-2022 où il était le meilleur buteur du club, Riyad Mahrez a prolongé de 2 ans, cet été, avec Manchester City où il joue désormais depuis 4 ans. Longtemps victime de la volonté farouche de Pep Guardiola de faire tourner quoi qu'il arrive son onze de départ, il est également devenu indiscutable (il le devient généralement en cours de saison) en attaque, notamment après les départs de Ryan Sterling et Gabriel Jesus. Pour la réception de Crystal Palace, le capitaine des Verts était de la partie mais celle-ci ne s'est pas déroulée comme prévu. Une bonne formation de Palace a pris l'avantage (CSC Stones à la 4', 0-1) puis doublé le score (Andersen à la 21', 0-2) et City a eu du mal à développer son jeu. Bernardo Silva à la 53' a bien réduit la marque (1-2) mais les Citizens étaient toujours autant diminués. C'est alors que Riyad Mahrez fut rappelé vers le banc, après une heure d'un jeu assez quelconque. Bien qu'agacé de sa sortie, l'ailier algérien a pu observer son équipe reprendre du poil de la bête et assurer les devants (triplé d'Haaland à la 62', 70' et 81'). Grâce à cette victoire, Manchester City est 2e au classement.

Clermont Foot

Bellache rejoint Lustenau en prêt

Clermont Foot 63 et l'Austria Lustenau ont conclu, hier, le prêt de Yuliwes Bellache en Autriche pour la saison 2022/2023. Le jeune milieu de terrain franco-algérien (19 ans) a paraphé son premier contrat professionnel en juillet dernier après des performances remarquées en National 3 (22 matchs, 5 buts) et avec la sélection Espoirs de l'Algérie (4 matchs, 1 but). Intégré au groupe de Pascal Gastien à la reprise, Yuliwes a également pris part à 5 matchs amicaux (dont 1 but face à l'UNFP). Dans le Vorarlberg, il poursuivra sa progression au sein de l'élite du football autrichien. Club partenaire du Clermont Foot 63, l'Austria Lustenau s'est hissé en 1ère division cet été et occupe actuellement la 3e place après 5 journées (3 victoires, 1 nul, 1 défaite), derrière le Linzer ASK et le RB Salzbourg. Bellache rejoint l'Autriche pour gagner du temps de jeu dans un championnat de qualité et aider l'Austria Lustenau à remplir ses objectifs.