Stade Brestois

Slimani opérationnel face à Montpellier

L'international algérien Islam Slimani, fraîchement recruté jeudi par le Stade Brestois pour une année, et une autre en option, est qualifié pour la réception de Montpellier, aujourd'hui (14h) en match comptant pour la 4e journée du championnat de France de Ligue 1 de football, a annoncé l'entraîneur du club breton. L'attaquant algérien, qui a pris part aux deux dernières séances d'entraînement jeudi et vendredi, n'a pas «encore 90 minutes dans les jambes», comme l'a indiqué le coach Michel Der Zakarian en conférence de presse d'avant match, mais sera «apte à jouer». L'absence prolongée de Mounié en pointe pourrait pousser le technicien brestois à titulariser sa nouvelle recrue d'entrée de jeu. À Brest, Slimani aux 41 buts en 88 sélections retrouve ses compatriotes Haris Belkebla et surtout Youcef Belaïli.

MC Oran

Les nouvelles recrues qualifiées

La direction du MC Oran a convenu à apurer partiellement ses dettes envers la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) estimées à 230 millions de dinars ce qui lui a permis de qualifier ses nouvelles recrues, a-t-on appris de ce club de Ligue 1 de football. L'opération a été conclue à quelques heures de la clôture du mercato estival qui a pris fin dans la nuit de jeudi (23h59), a précisé la même source, mettant en valeur la «contribution énorme» des autorités locales dans le règlement de ce problème. Les dirigeants du club phare de la capitale de l'Ouest ont également salué le «sens d'entraide» de la Ligue de football professionnel qui a facilité la délivrance des licences des nouveaux joueurs dans les dernières heures du mercato. Cependant, malgré la qualification des recrues oranaises, dont le nombre avoisine la quinzaine, le MCO s'est déplacé à Larbaâ pour affronter la formation locale (défaite 1-3) pour le compte de la journée inaugurale du championnat avec un effectif composé des joueurs restants de l'effectif de la saison passée (une dizaine) et plusieurs autres de la réserve.