Brest

Der Zakarian réclame Slimani

En quête d'un attaquant en cette fin de mercato, Brest donne sa priorité à Islam Slimani. Dans l'impasse au Sporting Portugal, l'international algérien dispose d'un quasi accord avec le club breton dès qu'il aura résilié son contrat actuel. Alors que Nice est aussi sur les rangs, un retournement de situation reste toutefois possible et l'entraîneur brestois Michel Der Zakarian commence à s'impatienter. «Des bons joueurs, tous les entraîneurs en veulent. Slimani a toujours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou Monaco. C'est un attaquant de qualité. Mais pour l'instant, il n'a pas signé», a ainsi tempéré le technicien dans les colonnes de L'Équipe.

Le Havre

Premier but pour Victor Lekhal

C'est le carton du week-end en Ligue 2 BKT. Le Havre et son capitaine algérien Victor Lekhal ont fait carton plein face à Saint-Etienne en allant s'imposer à Geoffroy-Guichard (6-0). Parmi les six buts inscrits par les Normands, Lekhal s'est illustré en inscrivant le 3e but de son équipe sur une frappe qui a été déviée par un défenseur adverse. Ouvrant son compteur buts pour la saison, l'international algérien a profité d'une passe en retrait de son coéquipier pour tromper la vigilance d'Étienne Green suite après la déviation de sa frappe.

Antalyaspor

Ghacha s'illustre déjà

Sur le banc en début de rencontre face à Trabzonspor, l'ancien ailier de l'ES Sétif Houssem-Eddine Ghacha a fait son entrée en jeu dès la 53' réussissant à laisser sa trace durant cette rencontre en délivrant une passe décisive dans les arrêts de jeu. Menant au score (3-2) face au champion en titre, Antalyaspor se dirigeait vers une victoire importante à domicile pour ce début de saison. C'est le moment choisi par Ghacha pour s'échapper sur son côté gauche afin de dribbler un défenseur adverse pour délivrer une passe décisive pour Bayrakadar. Ce dernier profite de l'offrande de l'ancien Sétifien pour inscrire le 4e but de son équipe s'offrant par la même un doublé lors de ce match (90+6'). Toujours dans le temps additionnel, Antalyaspor s'offrit un 5e but dans le temps additionnel inscrit par Haji Wright (90+8') scellant la large victoire des siens pour cette troisième journée de Superlig (5-2).