Milan AC

Bennacer ouvre son compteur buts

C'est sans aucun doute le but du week-end pour les Verts d'Europe. Pièce maîtresse du Milan AC, Ismaël Bennacer est connu pour la qualité de son jeu qui apporte une plus-value tactique indéniable au Milan de Stefano Pioli. Précieux dans ce travail de l'ombre, l'Algérien pâlit d'une feuille de statistiques peu fournie, car n'ayant marqué qu'un seul but en 106 matchs toutes compétitions confondues disputés depuis son arrivée chez les Rossoneri à l'été 2019. Pour son deuxième but sous le maillot lombard, le milieu de terrain a fait les choses en grand. Face à l'Atalanta dans un derby lombard, il a permis aux siens de revenir au score suite à un ballon magnifiquement déposé dans la lucarne opposée de Musso. Suite à un corner tiré par Saelemaekers, l'international algérien récupère le ballon se débarrassant de son vis-à-vis à l'entrée de la surface avant de décocher une frappe du gauche qui finit sa course dans la lucarne de Russo. Un but splendide qui offre au Milan l'égalisation après avoir été mené au score suite à un but de Malinovskyi (29'). Le Milan accroche le nul (1-1) pour cette seconde journée de Série A se hissant ainsi à la troisième au classement après deux journées disputées.

Stade Brestois

Belaïli dans l'équipe-type de la semaine

Double passeur décisif dimanche contre Angers (3-1) sur deux corners, l'ailier du Stade Brestois Youcef Belaïli figure dans l'équipe-type de la semaine dévoilée par L'Equipe. L'ailier international algérien s'est vu accorder un 8/10 par le célèbre quotidien sportif français qui a salué sa prestation du week-end face à son ancienne équipe: «Son entrée face à l'OM dimanche dernier avait changé le visage de son équipe. Titulaire, l'Algérien a illuminé le match par ses appels, ses dribbles bien sentis et sa justesse sur ses corners décisifs pour Le Douaron et Dari. Il a réduit Sabanovic à un rôle de spectateur et aurait pu marquer avec un peu plus d'adresse.» Belaïli a été associé en attaque au redoutable trident du PSG Messi-Neymar-Mbappé qui a été crédité de la note de 9/10. De quoi augurer d'une belle saison pour l'enfant d'Oran.