Championnat d'Afrique de natation

Deux médailles d'or pour l'Algérie

La sélection algérienne de natation a décroché 4 médailles (2 or, 2 argent), lors des finales de la 1ère journée de la 15e édition du championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), disputées samedi à Tunis. Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Oussama Sahnoune sur 100m nage libre (49.44) et Jaouad Syoud sur 200m papillon (1:58.98), alors que celles en argent ont été obtenues par Nesrine Medjahed sur 100m nage libre (57.26) et le relais mixte 4x100m nage libre (3:38.98).

Handball

Abdelkader Rahim file aux EAU

L'international algérien de handball, Abdelkader Rahim, en fin de contrat avec le Dunkerque Handball Grand Littoral (Championnat français de Starligue), s'est engagé pour une saison avec Shabab Al-Ahly, a annoncé samedi la formation émiratie. «Shabab Al-Ahly s'est engagé avec Abdelkader Rahim», a tweeté le club émirati avec une vidéo de l'international algérien. De son côté, Rahim s'est dit «très heureux de rejoindre le club de Shabab Al-Ahly», sur sa page Facebook officielle. Rahim (31 ans) qui a fait toute sa carrière en France, a passé les cinq dernières saisons sous les couleurs Dunkerque Handball Grand Littoral en Starligue.

Boxe

Un pôle sportif spécialisé à Tiaret

La Fédération algérienne de boxe a annoncé samedi que son président, Ferhat Fezil, a profité de sa présence le matin même à Tiaret pour évoquer avec le wali local, Mohamed Amine Deramchi, la possibilité de créer un pôle sportif dans la région. La rencontre s'est faite en marge des évènements commémoratifs du 20 août 1955-1956, et qui ont été marqués cette année par une cérémonie en l'honneur des champions Imène Khellif et Djamel Sedjati, médaillés d'argent aux derniers Championnats du monde, respectivement en boxe et en athlétisme

(800 mètres). Un projet ambitieux, ciblant à promouvoir la boxe algérienne à travers la création de nouveaux pôles sportifs, en profitant, notamment du succès de la championne Imène Khellif (-63 kilos), pour attirer de nouveaux adhérents.