PSG

Le club a tenté Mahrez

Erling Haaland faisait partie, au même titre que Robert Lewandowski (transféré du Bayern Munich au FC Barcelone) des pistes privilégiées par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, le feuilleton autour de l'avenir très incertain de l'attaquant français, qui était attendu au Real Madrid cet été, a tenu en haleine le PSG jusqu'à la fin du mois de mai 2022, période à laquelle Mbappé a fini par prolonger son contrat jusqu'en 2025. Mais en cas d'échec, le Qatar avait donc sérieusement envisagé de faire venir Erling Haaland, et ce dernier a finalement quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. À plusieurs reprises, depuis le début de l'ère QSI, le nom de Kevin De Bruyne a été associé au PSG. Le Qatar a en effet beaucoup lorgné sur le profil du milieu offensif belge. Au même titre que Kevin De Bruyne, le nom de Riyad Mahrez (31 ans) a régulièrement été évoqué au PSG en période de mercato ces dernières années, et ce fut d'ailleurs encore le cas cet été pour remplacer numériquement Angel Di Maria. Mais le milieu offensif algérien a finalement rempilé jusqu'en 2025 avec les Citizens, et il paraît désormais utopique de l'imaginer porter un jour le maillot du PSG. Pour rappel, l'OM avait quant à lui refusé de recruter Mahrez en 2014 par le biais de son président de l'époque, Vincent Labrune.

O Lyon

Rayan Cherki a prolongé

Les Lyonnais et Jean-Michel Aulas peuvent souffler. Alors que son contrat courrait jusqu'en juin 2023, et que son éventuelle prolongation avec l'Olympique Lyonnais était devenu un véritable feuilleton du côté du Groupama Stadium, Rayan Cherki (19 ans) a fait le choix de poursuivre l'aventure avec son club formateur. Les Gones viennent d'annoncer la nouvelle ce vendredi, par le biais d'un communiqué. «L'Olympique Lyonnais est très heureux d'informer de la prolongation du contrat d'une saison supplémentaire - plus une optionnelle - de son milieu de terrain international espoir, Rayan Cherki, désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2024 ou 30 juin 2025», indique ainsi le club rhodanien pour officialiser cette prolongation. À noter que la deuxième année supplémentaire signée par le n°18 des Gones est liée à un nombre d'apparitions avec l'équipe première au cours de cette saison 2022-2023.