FAF

Séminaire des arbitres du 21 au 26 août à Sidi Moussa

La Commission fédérale d'arbitrage (CFA) de la Fédération algérienne de football organisera du 21 au 26 août 2022 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa un séminaire des arbitres, en prévision de la phase-aller des championnats de la saison 2022/2023, indique jeudi l'instance fédérale. Plus de deux cents arbitres et arbitres assistants dont des arbitres internationaux et fédéraux, prendront part à ce séminaire de six jours, précise la même source. Pour rappel, le championnat de Ligue 1 professionnel saison 2022-2023, débutera le prochain week-end (26-27 août), avec le déroulement de la première journée.

Tournoi de l'UNAF (U20)

L'EN en stage en Égypte

L'Équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) effectuera en septembre prochain un stage de préparation et d'acclimatation en Égypte, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) prévu en octobre dans le même pays (18-24 octobre), qualificatif à la CAN-2023, rapporte la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site officiel.« L'équipe sera en stage en Égypte au mois de septembre pour s'acclimater avec les terrains et la région qui accueillera l'événement. Il se pourrait qu'on n'ait pas tous les joueurs qu'on veut, mais notre cellule FAF Radar travaille pour pouvoir ramener quelques éléments qui sont dans nos plans», a indiqué à la FAF le sélectionneur national Mohamed Lacette. La sélection nationale des U20 reste sur une participation à la 8e Coupe arabe des nations de la catégorie, disputée en Arabie saoudite du 20 juillet au 6 août. Les «Verts» ont été éliminés en demi-finale de l'épreuve, après leur défaite face à l'Égypte (3-1). L'Algérie entamera le tournoi de l'UNAF le mardi 18 octobre face à la Libye au stade de Suez, avant de défier le Maroc le vendredi 21 octobre, puis la Tunisie le lundi 24 octobre.