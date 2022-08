CAN-2023 (U23)

L'Algérie affrontera le vainqueur de éthiopie-RD Congo

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'Ethiopie et la RD Congo, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 au Maroc, selon le tirage au sort effectué jeudi au siège de la Confédération africaine (CAF). Exempte du 1er tour, dont les deux matchs se joueront entre les 19 et 27 septembre, l'équipe nationale entrera en lice au 2e tour au mois d'octobre (aller: 21 - 23 octobre, retour: 28-30 octobre). En cas de qualification, les «Verts» défieront au 3e et dernière tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vainqueur de Ghana - Mozambique vs Maurice. Un total de 38 nations sont engagées dans ces éliminatoires africaines. Le Maroc est automatiquement qualifié en tant que pays hôte du tournoi final. La Coupe d'Afrique des Nations U23 (Maroc-2023) est prévue en juin 2023 au Maroc et elle servira de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été (JO Paris-2024).

Tennis

Badache sacrée à Tunis

L'Algérienne Maria Badache s'est adjugé le tournoi international ITF des moins de 14 ans à Tunis, grâce à son succès en finale contre la Tunisienne Tasnime Ismail en deux sets (6-3,7-5).Ce succès devrait permettre à la championne d'Afrique des U14 de conserver sa première place au classement et de se qualifier au prochain tournoi. Badache enchaînera en prenant part aux Championnats arabes de tennis des moins de 14 ans (U14), prévus du 19 au 24 août à Tunis. Elle défendra les couleurs algériennes avec trois autres joueurs, Nacer Ghouli, Yacine Meghari et Kamyl Chebboub, qui seront encadrés par l'entraîneur Djilali Laslah.

Démission de trois cadres de la DTN

Trois cadres de la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), ont déposé leurs démissions, a annoncé jeudi, l'instance fédérale sur son site officiel. Il s'agit de Karim Saâdallah (directeur technique national), Noujeim Hakimi (directeur des Équipes nationales) et Wakil Keciba (directeur de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents). Selon la même source, «le président de la FAT, Mohamed Soufiane Yousfi a accepté les trois démissions», sans fournir plus de détails.