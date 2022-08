Coupe Davis

L'Algérie dans la poule B

L'Équipe nationale de tennis «seniors» a été versée dans la poule B de la prestigieuse compétition de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique) qu'abritera l'Algérie au Tennis club de Bachdjarah (10 au 13 août), selon le tirage au sort effectué, hier, à Alger. Outre l'Algérie, la poule B comprend également, le Maroc, Kenya et la Namibie. Par contre, la poule A est composée du Zimbabwe, Bénin, Mozambique et la Côte d'Ivoire. Le programme détaillé des rencontres sera publié ultérieurement. Le tirage au sort a été précédé par la réunion technique, qui a regroupé le juge-arbitre Partick Kamuhia du Kenya, son assistante la Tunisienne Faten Ben Rhouma, le directeur du tournoi, l'Algérien Hamza Khelassi ainsi que les capitaines des huit équipes participantes. La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par équipes. Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis (ITF).

Championnats d'Algérie de basket-ball

Il débutera le 23 septembre

Le coup d'envoi des championnats d'Algérie de basket-ball, Super-Division (messieurs) et Division nationale 1 (dames), pour la saison 2022-2023 a été fixé au 23 septembre, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FABB). «La répartition des groupes de la Super-Division, qui sera composée de 18 clubs, sera communiquée ultérieurement», a précisé la FABB dans une note transmise aux clubs. Concernant la Division nationale 1 dames, la compétition regroupera 10 clubs dans la même poule. L'instance fédérale a également annoncé la reconduction de la décision interdisant aux joueurs étrangers d'évoluer dans les championnats nationaux, à savoir, la Super-Division messieurs et les divisions nationales messieurs et dames, lors de la saison 2022-2023. «Les joueurs étrangers étudiants ou résidents en Algérie peuvent participer aux championnats de division régionale», ajoute la FABB. Outre cette mesure, l'instance fédérale a fixé la date limite de dépôt du dossier d'engagement au 18 août au siège de la FABB, et a défini les nouvelles catégories d'âge pour la saison à venir. Pour rappel, le NB Staouéli (messieurs) et le MC Alger (dames) ont été sacrés champions d'Algérie lors de la saison écoulée (2021-2022).