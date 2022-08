Tournoi de San Bartolomé

Inès Ibbou qualifiée au 2e tour

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée, hier, au deuxième tour d'un tournoi professionnel féminin actuellement en cours à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), en battant l'Espagnole Lucia CortezLlorca sur le score de 3-6, 6-3, 6-4. Un score relativement étriqué et très équilibré entre les deux joueuses, puisque l'Algérienne de 23 ans est classée 585e mondiale chez les professionnelles de la WTA, alors que Lucia Cortez Llorca, âgée de 22 ans, y figure au 630e rang. Au prochain tour, prévu aujourd'hui, Ibbou sera appelée à défier la Néerlandaise Arantxa Rus, 74e mondiale chez les professionnelles de la WTA et tête de série numéro un de ce tournoi. De par son statut, la Néerlandaise de 31 ans a d'ailleurs été exemptée du premier tour, ce qui laisse présager un match très difficile pour Ibbou, qui avait souffert dans de précédents tournois contre des adversaires moins coriaces que Rus.

Championnats d'Afrique de voile

Les Verts en stage à Alger-Plage

La sélection algérienne de la série Optimist effectue depuis, hier, à l'Ecole nationale d'Alger-Plage, un stage de préparation qui s'étendra jusqu'au 14 août courant et avec l'objectif de bien préparer les prochains championnats d'Afrique de la spécialité, prévus cet automne, en Afrique du Sud. « La sélection nationale se compose de 11 athlètes (8 Garçons et 3 Filles). Leur objectif consiste à bien préparer les prochains championnats d'Afrique de la spécialité, qui auront lieu du 24 septembre au 1er octobre à Cape-Town en Afrique du Sud», a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de voile (FAV). Les 11 athlètes en question sont: Raïssi Maria, Amirèche Nadia, et Saâdi Alma chez les filles, ainsi que Brahim Hedjas,Djelti Naïm Chakour, Anis Chikhar, Zerrouki Ayoub, Malem Zakaria, Tazi Malik, Zakhraoui Lahcène, et Chaouche Ayoub chez les garçons. Les sélections nationales des spécialités ILCA 4 et Bic-Techno/Foil entameront un stage au même endroit, du 9 au 14 août courant, en prévision des prochaines échéances.