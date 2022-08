Mondial de handball féminin (U18)

L'Algérie termine à la dernière place

La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18 ans (U18), a terminé à la 32e et dernière place au Mondial de la catégorie, en s'inclinant lundi face à l'Uruguay 26-29 (mi-temps: 14-15), en match de classement disputé à Skopje (Macédoine du Nord). Les joueuses de la sélectionneuse Nadia Benzine bouclent ainsi leur participation avec un triste bilan de six défaites et une victoire. Lors du tour préliminaire, les Algériennes ont concédé trois défaites en autant de matchs: face au Monténégro (16-38), la Suède (30-54), et l'Islande (42-18). Reversée en coupe du Président (coupe de consolation), l'Algérie s'est imposée lors du premier match face au Sénégal (37-31), avant de chuter lors du second rendez-vous face à l'Ouzbékistan (52-39). Dimanche, les Algériennes se sont inclinées au premier match de classement face à leurs homologues guinéennes (41-17).

Championnat d'Afrique de basket-ball (U18)

Défaite des hommes...

La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a été battue par son homologue de Madagascar sur le score de (49-55), mi-temps (26-33), en match comptant pour la 2e journée du groupe A du championnat d'Afrique des nations de la catégorie (4-14 août), disputé ce dimanche, dans la capitale malgache, Antananarivo. Lors de la journée inaugurale jouée, ce samedi, le Cinq algérien s'est incliné devant son homologue sénégalais sur le score de 59 à 76.

...et des femmes!

La sélection algérienne féminine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a perdu face à Madagascar 59-43, mi-temps (36-16), dimanche à Antsirabé (Madagascar), en match comptant pour la 2e journée du groupe A du championnat d'Afrique des nations de la catégorie (5-14 août).Les Malgaches organisatrices du tournoi ont dominé les trois premiers quarts par (24-08), (12-08) et (12-06), avant que les Algériennes n'obtiennent le quatrième et dernier quart par (21-11). Lors de la 1ère journée jouée vendredi, le Cinq algérien a concédé une lourde défaite devant le Mali sur le score sans appel de (124-24).