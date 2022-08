Mondiaux d'athlétisme (U20)

L'argent pour Haïthem Chenitef

Haïthem Chenitef s'est adjugé la médaille d'argent du 800 m des Championnats du monde des moins de 20 ans (U20), en se classant en 2e position de la finale disputée, samedi à Cali (Colombie).

Chenitef a décroché la deuxième place en 1: 47.61, réalisation au passage sa meilleure performance de l'année. Le titre mondial est revenue à l'Éthiopien Erimas Girma (1:47.36), la médaille de bronze au Britannique Ethan Hussey (1:47.65).

Lors de la cinquième journée, l'Algérien Ismaïl Benhammouda avait décroché la médaille d'argent au 10 000 m marche, avec un temps de 42:42.49», derrière les Turcs Mazlum Demir, médaillé d'or (42:36.02) et Yildiz Hayrettin, médaillé de bronze (43:07.95).

Mondiaux 2022 de judo (Juniors)

L'Algérie avec quatre représentants

Quatre judokas (2 Garçons et 2 Filles) représenteront l'Algérie aux Championnats du monde juniors, prévus du 10 au 13 août courant à Guayaquil (Équateur),

a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Il s'agit de Hadi Yasmine (-48 kg) et Djellab Yasmine (-63 kg) chez les filles, ainsi que Moudathir Kaïs Mahieddine (-66 kg) et Banattia Rayan Zakaria (-90 kg) chez les garçons. «Les garçons sont drivés par Djamil Bounab et les filles par Soraya Haddad, alors que la délégation algérienne est conduite en Équateur par Mustapha Lamali, membre du Bureau exécutif de la FAJ», a-t-on encore appris de même source.

La sélection nationale participe à cette compétition avec l'objectif «d'aller le plus loin possible» et de «bien représenter les couleurs nationales».

Au total, 392 judokas (219 garçons et 173 filles), représentant 65 pays, participent à ces Mondiaux.